ВВП по импорту

Миграция помогает развитым странам не только восполнять нехватку работников, но и поддерживать экономический рост, следует из международного исследования ситуации в 38 странах ОЭСР за период 1990–2024 годов. Согласно опубликованным NBER расчетам экономистов, приток мигрантов сопровождался в принимающей стране увеличением реального ВВП и объема производственных активов в расчете на одного работника. Положительная связь сохранялась даже при крупных миграционных волнах и в странах, в которых приезжие уже составляли значительную долю населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ajit Solanki / AP Фото: Ajit Solanki / AP

За последние десятилетия миграция стала одним из главных источников пополнения рабочей силы развитых стран, отмечают авторы работы «Иммиграция и макроэкономические результаты в странах ОЭСР», опубликованной в серии рабочих документов Национального бюро экономических исследований США (NBER). В ней экономист Банка Италии Гаэтано Бассо и преподаватели Калифорнийского университета в Дейвисе Митали Матур и Джованни Пери проанализировали данные по 38 государствам ОЭСР за 1990–2024 годы с целью выяснить, как приток мигрантов связан с производительностью, инвестициями и другими показателями развитых экономик.

Отмечается, что число мигрантов в этот период росло прежде всего за счет выходцев из государств, не входящих в ОЭСР,— стран Восточной Европы, Азии, Африки, Южной Америки и Ближнего Востока.

Их совокупное число увеличилось с примерно 25 млн человек в 1990 году до 100 млн в 2024-м. Около половины из тех, кто переезжал в развитые страны,— люди с высшим образованием. Хотя поначалу высококвалифицированные сотрудники сталкивались со многими проблемами (от незнания языка до отсутствия профессиональных связей), на горизонте десяти лет разрыв с местными обычно сокращался: мигранты подтверждали документы об образовании или получали новое и переходили на более подходящую работу.

По расчетам авторов, прирост числа мигрантов на величину, равную 1% взрослого населения принимающей страны, вызывал дополнительный рост ВВП в расчете на одного работника (это один из основных показателей производительности труда). По сравнению с траекторией без такого притока показатель оказывался выше на 1,18% через пять лет с момента прироста числа мигрантов и на 1,9% — через десять лет. Экономисты отмечают, что основной вклад в положительный результат вносил прирост числа высококвалифицированных мигрантов.

Сопоставимый прирост местного населения трудоспособного возраста такого результата не давал: авторы не обнаружили его статистически значимой положительной связи с увеличением ВВП на душу населения или на одного работника. В качестве возможных причин исследователи называют высокую предпринимательскую и инновационную активность мигрантов, а также их способность закрывать вакансии, требующие дефицитных навыков.

Самым заметным каналом влияния миграции на экономику авторы исследования считают рост инвестиций.

Получая доступ к дополнительной рабочей силе, компании расширяют производство: приобретают оборудование, открывают новые площадки и создают рабочие места. При увеличении числа мигрантов на величину, равную 1% взрослого населения принимающей страны, капитал на одного работника (стоимость производственных активов в пересчете на одного занятого) через пять лет оказывался выше расчетного на 1,57%, а через десять лет — на 2,87%.

Отдельно авторы проверили, сохраняются ли выявленные закономерности, когда речь идет об особенно крупных миграционных волнах. Из работы следует, что показатели ВВП и капитала на одного занятого после таких периодов также дополнительно росли.

Позитивный эффект достигался и в странах, в которых мигранты уже составляли значительную часть населения. Инвестиционный импульс несколько ослабевал, но признаков того, что дальнейший приток начинал систематически снижать выпуск, авторы не обнаружили.

Отметим, что в развитых странах ОЭСР из-за старения населения и сокращения числа работников кадровый дефицит уже стал системной проблемой. Выводы исследования полезны в том числе потому, что дают дополнительные аргументы к дискуссии о миграции, показывая, что ее можно рассматривать не только как способ оперативно закрыть вакансии, но и как фактор поддержки инвестиций и экономического роста в долгосрочной перспективе.

Кристина Боровикова