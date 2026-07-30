Песня певицы-иноагента Монеточки прозвучала в новом фильме о Человеке-пауке

Песня «Монополия» Елизаветы Гырдымовой (Монеточка; признана иноагентом в РФ) вошла в саундтрек фильма «Человек-паук: Новый день». Об этом сообщила кинокритик Тамара Ходова.

«Мы написали письмо режиссеру "Человека-паука" Дестину Дэниелу Креттону и сказали, что русскоговорящая публика очень радуется включению песни Монеточки (признана иноагентом в РФ.— "Ъ") в саундтрек его нового фильма. Он ответил и сказал, что очень любит эту песню и что очень рад такой реакции»,— написала госпожа Ходова в Telegram.

«Монополия» входит в альбом певицы 2024 года «Молитвы. Анекдоты. Тосты». Композиция звучит всего несколько секунд в одной из сцен фильма. Имя певицы указано в финальных титрах.

Мировая премьера блокбастера состоится 31 июля. В странах СНГ его выход планируется на 6 августа. Ранее дистрибьютор «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) призвали отложить релиз фильма в России, чтобы поддержать отечественную ленту «Последний богатырь: Колобок».