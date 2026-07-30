Reuters: Саудовская Аравия обсуждает создание коалиции для защиты от хуситов
Саудовская Аравия стремится создать международную коалицию для защиты судоходства в Красном море от атак хуситов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, окончательный состав альянса еще не сформирован. Эр-Рияд обсуждает инициативу с десятками стран.
20 июля поддерживаемые Ираном хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии в Красном море. Блокада ответом на удар просаудовской коалиции по аэропорту Саны, который сорвал посадку иранского самолета, сообщали хуситы. С тех пор стороны атакуют критическую инфраструктуру друг друга почти каждый день.
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Хуситы, также известные как движение «Ансар Аллах», контролируют северный Йемен и являются союзниками Ирана. С 2015 года они ведут войну против коалиции во главе с Саудовской Аравией, периодически нанося удары по ее территории и нефтяным объектам. При этом, с весны 2022 года между хуситами и саудовской коалицией действовало перемирие, которое не было официально продлено, но фактически соблюдалось сторонами до недавнего времени.
В октябре 2023 года хуситы возобновили атаки на международное судоходство в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, заявив о поддержке палестинского движения «Хамас». Эти действия привели к значительному сокращению судоходства через Суэцкий канал и росту цен на нефть. В ответ на атаки хуситов США и Евросоюз начали операции по защите судоходства в регионе, однако эти меры пока не смогли полностью остановить нападения.
Саудовская Аравия и ОАЭ не присоединились к американской коалиции, опасаясь возобновления полномасштабных боевых действий в Йемене, которые могли бы привести к ударам по их инфраструктуре. Нормализация отношений между Саудовской Аравией и Ираном в марте 2023 года дала надежду на урегулирование конфликта в Йемене. Однако недавняя эскалация, связанная с морской блокадой, объявленной хуситами, ставит под вопрос эти дипломатические усилия и подчеркивает влияние Ирана на йеменское движение.