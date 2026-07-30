NYT: удары беспилотников по египетскому порту были сигналом от Ирана
Налет беспилотников на египетский порт Думьят призван показать способность Ирана парализовать мировое судоходство, заявили иранские источники The New York Times (NYT). Они подчеркнули, что мировые поставки энергоресурсов могут столкнуться с еще более серьезными сбоями, если Тегеран решит пойти на эскалацию.
При этом собеседники газеты так и не сказали, кто именно нанес удар по порту — сам Иран или союзное ему ополчение в регионе. Также они не уточнили, откуда он был нанесен.
Официально ответственность за удар по египетскому порту пока никто на себя не брал. При вчерашних ударах повреждения получили два судна: греческий СПГ-танкер под бермудским флагом и американский газовоз под флагом Маршалловых Островов. Суда загорелись, члены экипажей не пострадали.
Иран ранее уже угрожал возможностью парализовать мировое судоходство и наносил удары по коммерческим судам. Например, в начале 2026 года иранские СМИ сообщали об атаке на американский танкер у берегов ОАЭ, а в 2023 году ВМС США заявляли о попытках Ирана захватить нефтяные танкеры в Оманском заливе. Эти инциденты подтверждают предыдущие заявления американских военных о том, что с 2021 года Иран преследовал, атаковал или захватил почти 20 торговых судов под международными флагами, что представляет угрозу региональной морской безопасности и мировой экономике. Отмечалось, что Иран способен осложнить судоходство, в частности, в Ормузском проливе. В 2026 году Иран также проводил военные учения с боевыми стрельбами в этом проливе, на что Центральное командование ВС США (CENTCOM) предупреждало о недопустимости опасных действий. Однако Иран традиционно отрицал попытки захвата судов, объясняя их нарушениями международных морских правил со стороны судов. В 2024 году Иран задержал нефтяной танкер, заявив, что это было сделано в рамках исполнения судебного решения. В целом, инциденты, связанные с судоходством в регионе, регулярно возникали в контексте напряженных отношений между Ираном и США, а также на фоне региональных конфликтов. Американские официальные лица неоднократно подчеркивали, что не допустят блокировки свободы судоходства, поскольку это замедляет мировую торговлю и увеличивает инфляционное давление.