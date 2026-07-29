В порту Египта второй танкер подвергся атаке дрона

В египетском порту Думьят в Средиземном море дрон ударил еще по одному СПГ-танкеру, передает Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey по управлению морскими рисками. Незадолго до этого компания заявила об ударе дроном по американскому танкеру-хранилищу СПГ. Сейчас атаке подвергся греческий танкер под бермудским флагом.

По данным Ambrey, по судну ударил как минимум один беспилотник. Во время атаки газовоз стоял у причала египетской холдинговой компании Egyptian Gas Holding Company в Думьяте. После удара на судне начался пожар.

До этого стало известно об атаке на американский газовоз под флагом Маршалловых Островов. По данным источников Reuters, речь идет о судне Energos Winter. После удара по танкеру он загорелся, огонь перекинулся на соседнее судно. Экипаж был эвакуирован, никто не пострадал.