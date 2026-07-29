В порту Египта второй танкер подвергся атаке дрона
В египетском порту Думьят в Средиземном море дрон ударил еще по одному СПГ-танкеру, передает Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey по управлению морскими рисками. Незадолго до этого компания заявила об ударе дроном по американскому танкеру-хранилищу СПГ. Сейчас атаке подвергся греческий танкер под бермудским флагом.
По данным Ambrey, по судну ударил как минимум один беспилотник. Во время атаки газовоз стоял у причала египетской холдинговой компании Egyptian Gas Holding Company в Думьяте. После удара на судне начался пожар.
До этого стало известно об атаке на американский газовоз под флагом Маршалловых Островов. По данным источников Reuters, речь идет о судне Energos Winter. После удара по танкеру он загорелся, огонь перекинулся на соседнее судно. Экипаж был эвакуирован, никто не пострадал.
Атаки дронов на морские объекты в последние годы стали более частыми и разнообразными по географии. Так, 29 октября 2022 года беспилотники атаковали суда в Севастополе, что привело к приостановке участия России в зерновой сделке. В ноябре 2025 года танкеры Virat и Kairos загорелись у берегов Турции после предположительных атак надводных дронов. В январе 2026 года два нефтяных танкера, Delta Harmony и Matilda, были атакованы беспилотниками в Черном море недалеко от терминала Каспийского трубопроводного консорциума, при этом на Delta Harmony началось возгорание.
В начале марта 2026 года в Средиземном море был атакован российский газовоз «Арктик Метагаз», который позже взял на буксир египетский судно. По данным Следственного комитета России, судно атаковали два БПЛА и три морских дрона ВСУ, что привело к возбуждению уголовного дела по статье о международном терроризме против Вооружённых сил Украины. Этот инцидент демонстрирует переход атак на морские объекты в контекст военного конфликта.
Помимо морских судов, атакам беспилотников подвергались и наземные объекты топливно-энергетического комплекса. Например, нефтехранилище у порта Рас-Туннура в Саудовской Аравии было атаковано дроном в марте 2021 года. В России атаки БПЛА зафиксированы на Афипском, Ильский, Славянский, Сызранский НПЗ, а также на нефтебазы в Туапсе и порту Темрюка, и объекты топливно-энергетического комплекса в Астраханской области. Эти события подчеркивают возрастающую угрозу инфраструктуре, связанной с энергетикой, в различных регионах мира.