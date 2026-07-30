Механизм замены наказания инвестициями вступил в силу
Власти завершили формирование нормативной базы для механизма «инвестиции вместо штрафов» — 27 июля вступили в силу изменения в КоАП, закрепляющие этот инструмент в законодательстве. Его суть — в возможности заключения соглашений об освобождении компаний от штрафов, когда выявленные нарушения требуют капитальных затрат на исправление ситуации, а выписанные штрафы при этом лишают компании средств для этого. Предполагается, что применение этого механизма позволит не допускать массовых увольнений с важных для государства производств и остановки выпуска необходимой ему продукции.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко “Ъ” сообщили, что механизм применяется в случаях, когда нарушение уже выявлено, и его главная задача не наказание ради наказания, а создание условий для устранения нарушений и предотвращения их повторного возникновения.
Как пояснили “Ъ” в Минэкономики, компании получили возможность заключать такие соглашения еще в 2025 году, после внесения изменений в закон о госконтроле, однако принятые тогда поправки предусматривали только согласование «дорожной карты» по устранению нарушений с органом контроля, но от штрафа не освобождали. Теперь, добавляют в ведомстве, с принятием изменений в КоАП «это синхронизировано».
Подробнее — в материале «Ъ» «Оштрафуй себя сам»
Концепция «инвестиции вместо штрафов» была разработана Минэкономики как новый механизм контрольно-надзорной политики. Она появилась в результате реформы сферы контроля и надзора, завершенной под кураторством вице-премьера Дмитрия Григоренко, которая привела к значительному сокращению числа проверок бизнеса. Целью этой инициативы является предупреждение нарушений, а не только наказание, а также минимизация социальных рисков, связанных с остановкой предприятий из-за штрафов.
Первые соглашения по новому механизму были заключены Ростехнадзором в конце 2025 года в Калужской и Ульяновской областях и направлены в прокуратуры для контроля коррупционных рисков. Хотя бизнес в целом поддерживает эту инициативу, существуют опасения относительно трехлетнего срока действия соглашений, который может быть недостаточен для реализации масштабных инвестиционных проектов. Также подчеркивается необходимость прозрачного регламента отбора участников, чтобы избежать недобросовестной конкуренции и коррупции. Изначально Минэкономики предлагало распространить механизм на одиннадцать видов госконтроля, но финальная версия предусматривает только восемь, исключив пожарный, санитарно-ээпидемиологический контроль и контроль за соблюдением трудового законодательства.