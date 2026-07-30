Теннисистка Анастасия Захарова вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в Мемфисе

Российская теннисистка Анастасия Захарова вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в американском Мемфисе. В матче второго круга 24-летняя спортсменка обыграла представительницу Колумбии Камилу Осорио со счетом 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 41 минуту. За время встречи Анастасия Захарова не выполнила ни одной подачи навылет и не допустила двойных ошибок, а также смогла реализовать 5 из 13 брейк-пойнтов. Камила Осорио сделала три эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырех.

Осорио занимает 56-е место в мировом рейтинге и была посеяна на турнире под пятым номером.

Захарова находится на 101-й строчке рейтинга WTA, титулов на ее счету пока нет. За выход в полуфинал она поборется с победительницей встречи между Татьяной Марией из Германии и Ренатой Сарасуа из Мексики.

Турнир в Мемфисе с призовым фондом $283 тыс. завершится 2 августа.