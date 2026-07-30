Трамп предложил конгрессменам не прерывать каникулы ради антироссийских санкций
Президент США Дональд Трамп заявил, что Палате представителей не обязательно досрочно возвращаться с летних каникул ради рассмотрения законопроекта о санкциях против России и Ирана.
«Честно говоря, в этом не должно быть необходимости»,— сказал американский президент. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.
При этом господин Трамп отметил, что хотел бы увидеть в документе не только санкции, но и торговые пошлины против Ирана. «Я думаю, это важно. Это то, чего хотел Линдси (Линди Грэм, автор законопроекта, который скончался 11 июля.— "Ъ"»,— добавил господин Трамп.
Накануне Сенат поддержал законопроект в первом процедурном голосовании. После этого сенаторы обсудят документ и проведут финальное голосование перед отправкой в Палату представителей. Конгрессмены рассмотрят законопроект в сентябре после возвращения с каникул.
Закон Линдси Грэма дает право президенту США вводить пошлины размером 100% на импорт из стран, закупающих у России нефть, уран и природный газ, а также если они помогают обходить санкции. Президент также получает право ввести тариф до 500% на импорт из РФ.
Кроме того, документ продлевает действие закона о санкциях против Ирана до 2031 года. Он также предусматривает вторичные санкции для компаний не из США, которые ведут бизнес с Ираном.
Законопроект об ужесточении санкций против России, который изначально активно продвигал покойный сенатор Линдси Грэм (включен в перечень экстремистов и террористов РФ), предусматривает право президента США вводить 100% пошлины на импорт из стран, закупающих российские нефть, уран и природный газ, а также помогающих обходить санкции. Также президент может ввести тариф до 500% на импорт из РФ. Конгрессмены начали рассматривать законодательную инициативу еще в апреле 2025 года, и уже тогда Дональд Трамп говорил, что изучает ее. Изначально Дональд Трамп высказывал критику в адрес этого законопроекта, настаивая на предоставлении ему более широких полномочий при введении санкций. Однако после смерти Грэма 11 июля того же года, Трамп заявил о готовности поддержать документ, назвав вероятность его подписания высокой «в честь Линдси».
Несмотря на то что многие положения законопроекта уже нашли отражение в нормотворчестве администраций Трампа и Байдена (например, блокирующие санкции в отношении высших должностных лиц России или российских компаний с госучастием), его новизна заключается в законодательном закреплении механизма использования торговых тарифов как геополитического оружия. Это создает новый элемент давления на страны-партнеры России, такие как Индия и Китай, которые могут столкнуться с пошлинами до 100% на свой импорт в США. В целом большинство членов Конгресса, включая демократов и республиканцев, поддерживают этот законопроект, что отражает общественный консенсус по вопросу ужесточения мер в отношении России.
Законопроект также включает продление действия закона о санкциях против Ирана до 2031 года и предусматривает вторичные санкции для неамериканских компаний, ведущих бизнес с Ираном, что соответствует желанию Трампа расширить сферу действия ограничительных мер. При этом в прошлом году были внесены изменения, которые ограничивают действие новых тарифных полномочий президента пятью годами. Таким образом, несмотря на призыв Трампа не прерывать отпуск, процесс принятия законопроекта имеет давнюю историю и широкую поддержку в Конгрессе, что делает его принятие, вероятно, лишь вопросом времени и процедур. Ранее бывший министр финансов США Скотт Бессент призывал оценивать «непредвиденные последствия» санкций, учитывая, что они могут затронуть переговоры с Россией и Украиной и привести к эффекту домино для мировой экономики.
Более года назад, в мае 2025 года, Дональд Трамп сообщал, что пока не принял решения о том, поддержит ли законопроект об ужесточении санкций в отношении России, подразумевающий в том числе введение тарифов в размере 500% на товары из стран, которые закупают российские нефть и газ. Тогда он заявлял, что этот вопрос «на столе» и он должен будет рассмотреть его. Эти обсуждения по поводу новых санкций против России проходили на фоне заявлений Трампа о том, что он не вводит новые санкции, так как есть шанс добиться мира на Украине, а также информации от европейских чиновников о его готовности поддержать жесткие