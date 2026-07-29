«Одиссея» Нолана собрала в прокате больше $700 млн

«Одиссея» Кристофера Нолана собрала в прокате $727,9 млн по всему миру и стала четвертым самым кассовым фильмом года всего через 12 дней после выхода на экраны. Об этом сообщает Variety.

Пока что он уступает трем другим релизам Голливуда, вышедшим в 2026 году: «Истории игрушек 5» (которая собрала $1,02 млрд), мультфильму «Супер Марио: Галактическое кино» и байопику о Майкле Джексоне «Майкл» — оба фильма заработали по $1,001 млрд за несколько месяцев. Variety отмечает, что «Одиссея» пока даже не вышла в Китае — втором по величине кинорынке в мире, и называет текущие сборы впечатляющими.

Фильм может заработать от $50 до $60 миллионов за свой третий уикенд, и претендует на то, чтобы обогнать по сборам другие самые кассовые фильмы Нолана — «Темного рыцаря» ($1,008 млрд) и «Темного рыцаря: Возрождение легенды» ($1,08 млрд). Производство «Одиссеи» обошлось в $250 млн. Это самый дорогой фильм Нолана на сегодняшний день.

Ранее в соцсети X утекла пиратская копия «Одиссеи» в высоком качестве — спустя всего неделю после премьеры. До того как запись удалили, она успела набрать свыше 3 млн просмотров и тысячи репостов. В Universal Pictures подтвердили факт утечки, заявив, что крайне серьезно относятся к защите интеллектуальной собственности и намерены добиваться компенсации через суд.