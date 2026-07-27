Качественная пиратская копия «Одиссеи» собрала в X миллионы просмотров

В выходные в соцсети X появилась нелегальная высококачественная запись вышедшей неделю назад «Одиссеи» Кристофера Нолана. Она успела собрать более 3 млн просмотров и тысячи репостов до того, как выложивший ссылку аккаунт был заблокирован администрацией платформы, сообщает The Hollywood Reporter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Syncopy Фото: Syncopy

Представители кинокомпании Universal подтвердили факт утечки контента и его удаление, заявив, что принимают нарушение авторских прав всерьез и будут добиваться возмещения ущерба всеми законными способами.

Появление нелегальных копий такого громкого блокбастера, как «Одиссея», вполне ожидаемо, и студии обычно заранее готовятся к этому перед прокатом. Пиратские ссылки и посты тщательно отслеживаются. Что касается их распространения в соцсетях, то скорость удаления зависит от конкретной платформы. Как отмечает The Hollywood Reporter, с платформой Илона Маска X работать по таким запросам сложно.

Вместе с тем прокатные показатели картины остаются высокими: за второй уикенд в США сборы составили $87 млн, а общемировая касса превысила $640 млн.

Екатерина Наумова