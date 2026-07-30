Трамп призвал Зеленского прекратить боевые действия

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявления Дональда Трампа о прекращении боевых действий на Украине не новы: он неоднократно говорил о своей способности урегулировать конфликт «за 24 часа» или «очень быстро». В октябре 2025 года он заявлял, что «остановил семь войн» и надеется убедить президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского прекратить конфликт. Он неоднократно подчеркивал желание видеть прекращение огня и заключение сделки, а также заявлял о намерении организовать трехсторонний саммит с участием России.

В последние годы отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским складывались непросто. В феврале 2025 года встреча лидеров в Вашингтоне завершилась раньше из-за разногласий по урегулированию конфликта, причём Трамп заявлял, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе США «умывают руки». Тогда же он назвал Зеленского «не готовым к миру» и даже «плохим парнем». Однако уже в августе 2025 года встреча в Вашингтоне прошла в дружеской атмосфере, и Трамп похвалил Зеленского, а в нынешней встрече продемонстрировал открытую симпатию, что может свидетельствовать о новом этапе в их отношениях.

План Трампа по урегулированию конфликта, разработанный его советниками, включает прекращение поставок вооружений Киеву, если он откажется от переговоров, и наоборот, резкое усиление военной помощи, если Россия не пойдет на диалог. Он считает, что боевые действия стоит остановить на сложившейся линии разграничения, не требуя от Украины официального отказа от территорий, но признавая невозможность вернуть контроль над границами 1991 года. При этом Россия могла бы получить отказ от планов по принятию Украины в НАТО на длительный период. Активность американского президента в украинском вопросе возросла после успехов его ближневосточной миссии, показанной в октябре 2025 года.

Иногда Трамп выражал разочарование в обеих сторонах конфликта, отмечая, что Россия и Украина зашли в тупик в переговорах. Он заявлял, что его терпение «лопается» из-за того, что украинский лидер «пытается спорить», а не соглашается сесть за стол переговоров. При этом предполагалось, что США «договорились с Россией», а «договориться с Зеленским» оказалось сложнее, особенно по вопросу признания Крыма российским, что, по словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп не просил напрямую, но считал нежелание Зеленского помехой.