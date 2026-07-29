Дональд Трамп поговорил атмосферно

Президент США Дональд Трамп 28 июля принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Итогом почти часовой встречи, в которой также приняли участие ключевые члены американской администрации, стало дальнейшее сближение сторон, декларирующих решимость активизировать усилия по урегулированию украинского конфликта. Как отмечают американские СМИ, президент Трамп продемонстрировал открытую симпатию к Зеленскому, отношения с которым в прошлом складывались непросто. Знаком растущей поддержки Вашингтоном Киева стало и одобрение сенаторами обеих партий законопроекта об «адских санкциях» против России и Ирана.

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Фото: Evan Vucci / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters

Почти часовая встреча Трампа и Зеленского, на которой присутствовали ключевые члены руководства США и Украины, по своему сценарию кардинально отличалась от скандального общения двух президентов 28 февраля прошлого года.

С американской стороны в новой встрече с Зеленским и членами его ближайшего окружения приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет, глава Минфина Скотт Бессент, спецпосланник президента Стивен Уиткофф, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и заместитель советника по нацбезопасности Майк Нидхэм.

При этом бросалось в глаза отсутствие в Овальном кабинете второго лица в Белом доме, вице-президента Джей Ди Вэнса, который на предыдущей встрече сыграл роль «злого следователя» по отношению к Зеленскому.

В целом картинка из Овального кабинета разительно отличалась от той, что шокировала мир при первой встрече Трампа с Зеленским, когда переговоры превратились в публичную перебранку и отчитывание украинского лидера, в том числе и за его неподобающий дресс-код. Тогда администрация Трампа, практически полностью прекратившая военную помощь Киеву, явно куда больше симпатизировала России на мирных переговорах, заявляя, что у Зеленского нет козырей в рукаве.

Накануне новой встречи ключевой темой переговоров в Белом доме назвали обсуждение возможных путей завершения украинского конфликта. При этом одной из самых часто повторяемых версий стала идея о том, что в Овальном кабинете обсудят предложение о «воздушном перемирии» на Украине, предусматривающее прекращение ударов в небе.

У Зеленского оказались несколько иные цели и задачи.

«Приоритет номер один — противоракетная оборона и стратегическое сотрудничество с Америкой. Мир должен стать ближе»,— написал он в соцсети Х по прибытии в Вашингтон.

Ранее Зеленский не раз просил Вашингтон о поставках Киеву противоракетных комплексов Patriot — единственной системы ПВО на вооружении Украины, способной перехватывать российские баллистические ракеты. На предыдущей встрече двух лидеров, состоявшейся 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре, Дональд Трамп согласился разрешить Киеву производить перехватчики Patriot по лицензии (хотя, по оценке военных экспертов, наращивание производства займет годы).

На этом фоне еще до визита в Вашингтон Зеленский успел встретиться с представителями компании Lockheed Martin, крупнейшего в мире производителя оружия и одной из компаний, выпускающих Patriot, отметив, что американская и украинская команды уже работают над решениями, «чтобы как можно быстрее перейти к совместному производству».

Новая встреча с украинским лидером проходила в закрытом формате, без участия СМИ.

В Белом доме об итогах переговоров американской и украинской сторон отчитались кратко, отметив, что встреча «прошла в позитивной и продуктивной атмосфере». На протокольных фотографиях хозяин Белого дома был запечатлен улыбчивым и приветливым.

Свою роль в смене настроений Трампа по отношению к украинскому коллеге сыграли иранские события.

По мнению газеты The New York Times, Трамп, жаждущий дипломатической победы, захотел возобновить мирные переговоры на украинском треке на фоне неспособности добиться прочного прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном.

Символично, что спустя всего несколько часов после похорон Линдси Грэма (включен в перечень экстремистов и террористов РФ) сенаторы обеих партий США одобрили масштабный законопроект о санкциях против России в память о нем. Законопроект об «адских санкциях», теперь переименованный в «Закон Линдси О. Грэма* о санкциях против России и Ирана 2026 года», получил 86 голосов за и 12 — против. Зеленский, до голосования около часа пробеседовавший с американскими законодателями, наблюдал за происходящим из галереи Сената.

Законопроект наделяет президента США полномочиями вводить пошлины в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, а также пяти стран, помогающих России обходить энергетические санкции, и расширяет список рестрикций в отношении Ирана.

На пути документа есть свои нюансы. Во-первых, Палата представителей вряд ли рассмотрит этот законопроект раньше сентября, поскольку уходит на каникулы 31 июля. А во-вторых, далеко не факт, что демократы в нижней палате легко согласятся с предоставлением президенту широких полномочий по введению пошлин.

* включен в перечень экстремистов и террористов РФ

Наталия Портякова