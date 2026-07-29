«Мастер и Маргарита» Локшина выйдет в США в сентябре

Экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина выйдет в американский прокат спустя два с лишним года после премьеры в России. Релиз в США задержался из-за долгих разбирательств в судах, в которых выяснялись права на роман Михаила Булгакова. Сейчас, как пишет Variety, прокатчик Luminosity Pictures смог урегулировать все вопросы, и фильм выйдет на экраны 18 сентября.

Сооснователь Luminosity Pictures Питер Хоффман сказал, долгое время хотел выпустить экранизацию произведения Булгакова. «Когда коллеги предоставили мне возможность посмотреть блестящую адаптацию этого литературного шедевра от Михаила Локшина, я сразу же связался с российскими продюсерами, чтобы донести этот уникальный фильм до зрителей за пределами России»,— цитирует его издание.

Ленту уже показывали в Германии, Австрии, Швеции, Италии и других странах. Продюсер картины Игорь Толстунов в августе прошлого года в разговоре с ТАСС сказал, что за рубежом картина смогла собрать €1,5 млн. За первые шесть месяцев 2025 года картина стала лидером по сборам среди всех российских кинорелизов за пределами страны, сообщали «Ведомости».

Фильм завоевал семь премий Российской академии кинематографических искусств «Ника», в том числе главную награду за лучшую картину. В российском прокате он собрал больше 2,3 млрд руб. при бюджете 1,2 млрд руб.