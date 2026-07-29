Бывшие заместители белгородского губернатора получили 19 и 20 лет за хищения
Мещанский суд Москвы приговорил к 20 и 19 годам бывших замгубернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина и Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе.
«Окончательно назначить Базарову наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет… Зайнуллину — на срок 20 лет», — заявила судья (цитата по «РИА Новости»).
Суд также оштрафовал Рустэма Зайнуллина почти на 474 млн руб., а Владимира Базарова — ровно на 500 млн руб. Бывших замгубернатора лишили права занимать должности на госслужбе на сроки более десяти лет.
По данному делу проходят десять фигурантов, в частности, бывший начальник ОГБУ «УКС (Управление капитального строительства) Белгородской области» Алексей Сошников. Он получил 20 лет со штрафом в 500 млн руб. Остальным фигурантам дела обвинение просило дать от 10 до 18 лет лишения свободы.
В Белгороде начали расследование хищений при строительстве фортификаций в 2025 году. Первым по делу задержали и заключили под стражу Сергея Петрякова, которому вменили хищение 11 млн руб. Его фирма ООО «Стройинвестрезерв» была одним из крупнейших подрядчиков местных властей. После этого под следствием оказался Рустэм Зайнуллин, а дело передали на расследование в следственный департамент МВД.
Спустя полтора месяца был задержан его коллега Владимир Базаров, который до Белгородской области курировал строительство в правительстве Курской области. Как следует из судебных материалов, в результате их действий бюджету причинен ущерб более 1,7 млрд руб., а технические характеристики оборонительных сооружений были необоснованно занижены.
Дело о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области стало частью более широкого круга расследований, которые Следственный департамент МВД России вел в отношении чиновников и бизнесменов, причастных к возведению фортификаций как в Белгородской, так и в Курской областях. Общая сумма ущерба по таким уголовным делам исчислялась сотнями миллионов и миллиардами рублей, а расследования часто касались мошенничества и растраты в особо крупном размере. Например, по Курской области одним из фигурантов был бывший губернатор Алексей Смирнов, которого обвиняли в получении взяток от подрядчиков оборонительных сооружений.
Судебные разбирательства и аресты по аналогичным делам происходили и в Курской области, где в хищениях при строительстве линий обороны обвинялись бывшие топ-менеджеры областной корпорации развития, а также бизнесмены, завышавшие стоимость работ. В одном из курских дел фигурировали хищения 153 млн рублей при возведении опорных пунктов в Глушковском районе. Генпрокуратура РФ также подавала иски о взыскании с участников строительства линий обороны в Курской области более 4 млрд рублей ущерба.
Оборонительные сооружения, о которых идет речь в делах, представляли собой взводные опорные пункты, противотанковые пирамиды (так называемые «зубы дракона»), блиндажи, укрепления для техники и окопы. На эти работы в Белгородской области из федерального бюджета было выделено почти 20 млрд рублей в 2022–2023 годах. Власти признавали наличие нарушений при строительстве, а следственные органы указывали на сговоры должностных лиц с недобросовестными подрядчиками, которые выводили средства через фиктивные операции, обналичивали их и передавали чиновникам. Дополнительно сообщалось, что в некоторых случаях построенные объекты не соответствовали требованиям оборонной безопасности.