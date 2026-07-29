Бывшие заместители белгородского губернатора получили 19 и 20 лет за хищения

Мещанский суд Москвы приговорил к 20 и 19 годам бывших замгубернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина и Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе.

«Окончательно назначить Базарову наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет… Зайнуллину — на срок 20 лет», — заявила судья (цитата по «РИА Новости»).

Суд также оштрафовал Рустэма Зайнуллина почти на 474 млн руб., а Владимира Базарова — ровно на 500 млн руб. Бывших замгубернатора лишили права занимать должности на госслужбе на сроки более десяти лет.

По данному делу проходят десять фигурантов, в частности, бывший начальник ОГБУ «УКС (Управление капитального строительства) Белгородской области» Алексей Сошников. Он получил 20 лет со штрафом в 500 млн руб. Остальным фигурантам дела обвинение просило дать от 10 до 18 лет лишения свободы.

В Белгороде начали расследование хищений при строительстве фортификаций в 2025 году. Первым по делу задержали и заключили под стражу Сергея Петрякова, которому вменили хищение 11 млн руб. Его фирма ООО «Стройинвестрезерв» была одним из крупнейших подрядчиков местных властей. После этого под следствием оказался Рустэм Зайнуллин, а дело передали на расследование в следственный департамент МВД.

Спустя полтора месяца был задержан его коллега Владимир Базаров, который до Белгородской области курировал строительство в правительстве Курской области. Как следует из судебных материалов, в результате их действий бюджету причинен ущерб более 1,7 млрд руб., а технические характеристики оборонительных сооружений были необоснованно занижены.