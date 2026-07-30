Количество покупок одежды и обуви сократилось на 10–15% год к году
Количество покупок одежды и обуви в январе—мае сократилось на 10% год к году, следует из подсчетов компаний Kloto Consulting и TrendVision. В некоторых случаях снижение достигло 15%. Аналитики предупреждают, что негативный тренд усиливается: во втором квартале относительно первого количество покупок одежды и обуви снизилось на 4%.
Номинальный рост fashion-рынка в деньгах в первом квартале составил 5–7%, отмечают в Kloto Consulting. Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс объясняет это преимущественно ростом цен. Согласно «Чек Индексу», средний чек при покупке одежды и обуви в первом полугодии составил 3,1 тыс. руб., прибавив 7% год к году. Цены в премиум-сегменте в первом квартале выросли еще заметнее — на 10–20%, следует из данных Kloto Consulting и TrendVision.
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Снижение покупательской активности на рынке одежды и обуви связано с изменением потребительского поведения, при котором население переходит к сберегательной модели. Люди отказываются от импульсивных покупок в пользу самых необходимых товаров, что приводит к сокращению числа покупок в непродовольственных категориях, особенно в офлайн-торговле. В первом полугодии 2025 года число покупок одежды снизилось на 3%, а посещаемость офлайн-магазинов — на 6%, хотя выручка выросла за счет увеличения среднего чека.
На рост цен также влияют удорожание тканей, фурнитуры и логистических услуг, что отмечалось Минпромторгом. В 2022 году прогнозировался рост цен на одежду и обувь до 25%, а производители столкнулись с повышением себестоимости материалов на 15% и логистических услуг на 20%. Несмотря на рост оборота рынка, чистая прибыль крупнейших игроков, особенно в масс-маркете, продолжает сокращаться, что вынуждает ритейлеров сокращать офлайн-присутствие и проводить масштабные распродажи для реализации складских запасов.