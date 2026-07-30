Количество покупок одежды и обуви сократилось на 10–15% год к году

Количество покупок одежды и обуви в январе—мае сократилось на 10% год к году, следует из подсчетов компаний Kloto Consulting и TrendVision. В некоторых случаях снижение достигло 15%. Аналитики предупреждают, что негативный тренд усиливается: во втором квартале относительно первого количество покупок одежды и обуви снизилось на 4%.

Номинальный рост fashion-рынка в деньгах в первом квартале составил 5–7%, отмечают в Kloto Consulting. Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс объясняет это преимущественно ростом цен. Согласно «Чек Индексу», средний чек при покупке одежды и обуви в первом полугодии составил 3,1 тыс. руб., прибавив 7% год к году. Цены в премиум-сегменте в первом квартале выросли еще заметнее — на 10–20%, следует из данных Kloto Consulting и TrendVision.

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