Экономия начинается с вешалки

В январе—мае количество покупок одежды и обуви сократилось на 10%, в некоторых сегментах — на 15%. Это связано со стремлением экономить в условиях растущей стоимости товаров. Оставшиеся на обновление гардероба бюджеты потребители перераспределяют в пользу недорогих марок и ресейла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

Количество покупок одежды и обуви в январе—мае сократилось на 10% год к году, следует из подсчетов компаний Kloto Consulting и TrendVision. В некоторых случаях снижение достигло 15%. Аналитики предупреждают, что негативный тренд усиливается: во втором квартале относительно первого количество покупок одежды и обуви снизилось на 4%.

Номинальный рост fashion-рынка в деньгах в первом квартале составил 5–7%, отмечают в Kloto Consulting. Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс объясняет это преимущественно ростом цен. Согласно «Чек Индексу», средний чек при покупке одежды и обуви в первом полугодии составил 3,1 тыс. руб., прибавив 7% год к году. Цены в премиум-сегменте в первом квартале выросли еще заметнее — на 10–20%, следует из данных Kloto Consulting и TrendVision.

Рост цен отражает как попытку брендов компенсировать падение спроса, так общее увеличение себестоимости производства, отмечает основатель Kloto Екатерина Куштримович.

Выпускать одежду в первом полугодии было в среднем на 12% дороже, чем годом ранее. Давление на себестоимость наблюдается практически по всей производственной цепочке. Например, в Турции, одном из крупнейших мировых центров производства одежды, резко выросла стоимость рабочей силы, а в Бангладеш тарифы на газ для промышленных предприятий были увеличены примерно на треть, приводит примеры эксперт. Также продолжают дорожать ткани, фурнитура и другие материалы. В России дополнительное давление оказывает удорожание логистики из-за санкций.

Из-за роста цен 34% потребителей при покупке одежды мигрируют в более низкий ценовой сегмент, отмечают в Kloto. Например, покупатели, ранее лояльные премиум-брендам, начинают выбирать базовые позиции в массмаркете. Это заметно по бизнесу компаний, объединяющих бренды из нескольких ценовых сегментов, поясняет госпожа Куштримович. Для крупных игроков с диверсифицированным портфелем такое изменение спроса не столь критично, как для независимых премиум-брендов. Некоторые из них, например N.O.M.I., Present & Simple, Gate31 и другие, в этом году уже начали сворачивать бизнес.

В Melon Fashion Group (Zarina, Sela, Befree, Love Republic и Idol) отметили, что снижения натуральных продаж не фиксируют, а ценовая политика брендов компании остается неизменной. В АО «Новая мода» (Maag, Ecru, Vilet и Dub) и 12Storeez на запросы не ответили, в российском офисе Oniverse (Calzedonia, Intimissimi, Tezenis и Falconeri) от комментариев отказались.

Тенденция к экономии у потребителей усиливается, но в большей степени проявляется все же в снижении количества покупок, считает Анна Лебсак-Клейманс. Покупатели могут ориентироваться на привычные бренды, но покупают их товары в периоды скидок, в аутлетах, ресейле или заказывая из-за рубежа, говорит она. Так, согласно «Чек Индексу», в первой половине этого года количество покупок в секонд-хендах выросло на 9%. Количество трансграничных онлайн-заказов за тот же период увеличилось на 40%, следует из данных Infoline.

Виктория Колганова