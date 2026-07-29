В «Эксмо» прокомментировали снятие с продажи романа Туровского «Луч»

Роман «Луч» Даниила Туровского прошел несколько экспертиз и не содержит «спорных фрагментов», которые цитируют некоторые каналы. Об этом сообщил гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев. По его словам, издательство приостановило продажи книги из-за «публичных претензий».

«Книга с марта 2026 года прошла несколько экспертиз, в рамках которых изначальная версия претерпела ряд корректировок. Реагируя на волну публичных претензий, мы приостановили продажи, после очередной проверки, цитируемые отрывки в официальной версии не обнаружены»,— написал господин Капьев в Telegram-канале.

Сегодня Даниил Туровский сообщил, что его книгу сняли с продажи «после доносов зетников». Роман отправили на третью по счету экспертизу, которую, как считает сам автор, книга «не переживет».

Роман «Луч» рассказывает о загадочном фиолетовом луче, который появился на месте Москвы после катастрофы. Он вызывает у людей галлюцинации, а на территориях, которые он освещает, появляются агрессивные сказочные существа. Группа подростков-исследователей пытается узнать природу этого явления.

По словам господина Туровского, первый тираж книги проверяли по доносу актера-озвучки, который изначально согласился создать аудиоверсию произведения. В романе нашли «экстремистские фрагменты», его первый тираж был уничтожен. Второй тираж вышел в цензурированном виде. В мае книга подверглась ИИ-экспертизе, которая обнаружила упоминание мухоморов в произведении. В книге, пояснил автор, из грибов делают патроны для оружия против галлюцинаций.