«Эксмо» сняло с продажи роман Даниила Туровского «Луч»

Российское издательство «Эксмо» сняло с продажи фантастический роман Даниила Туровского «Луч». Об этом сам автор произведения сообщил в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«После доносов книгу отовсюду убрали (на маркетплейсах теперь ошибка 404) и отправили на новую экспертизу (третью по счету). Не думаю, что она ее переживет»,— написал господин Туровский.

Роман «Луч» рассказывает о загадочном фиолетовом луче на месте Москвы, который вызывает галлюцинации. Группа подростков-исследователей пытается узнать природу возникновения явления.

По словам писателя, ранее несколько российских блогеров пожаловались в соцсетях на содержание романа. Книга уже проходила «лингвистическое исследование» после доноса актера озвучки, который изначально согласился создать аудиоверсию произведения, утверждает автор. В итоге в романе были найдены «экстремистские фрагменты», его первый тираж был уничтожен. Второй тираж вышел в цензурированном виде, добавил писатель.

Также Даниил Туровский рассказал, что в мае книга подверглась ИИ-экспертизе, которая обнаружила упоминание мухоморов в произведении. В романе, пояснил автор, из грибов делают патроны для оружия против галлюцинаций. После ИИ-проверки на обложке книги появилась маркировка с предупреждениями о вреде наркотиков.

С 1 марта вступили в силу поправки к УК России о запрете пропаганды наркотиков в интернете. В законе указано, что пропагандой не будут считаться произведения литературы и искусства, в которых «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». При этом те из них, что были опубликованы с 1 августа 1990 года, подлежат обязательной маркировке. За распространение произведений с упоминанием запрещенных веществ без маркировки предусмотрены штрафы до 600 тыс. руб., максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.