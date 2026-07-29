«Эксмо» сняло с продажи роман Даниила Туровского «Луч»
Российское издательство «Эксмо» сняло с продажи фантастический роман Даниила Туровского «Луч». Об этом сам автор произведения сообщил в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
«После доносов книгу отовсюду убрали (на маркетплейсах теперь ошибка 404) и отправили на новую экспертизу (третью по счету). Не думаю, что она ее переживет»,— написал господин Туровский.
Роман «Луч» рассказывает о загадочном фиолетовом луче на месте Москвы, который вызывает галлюцинации. Группа подростков-исследователей пытается узнать природу возникновения явления.
По словам писателя, ранее несколько российских блогеров пожаловались в соцсетях на содержание романа. Книга уже проходила «лингвистическое исследование» после доноса актера озвучки, который изначально согласился создать аудиоверсию произведения, утверждает автор. В итоге в романе были найдены «экстремистские фрагменты», его первый тираж был уничтожен. Второй тираж вышел в цензурированном виде, добавил писатель.
Также Даниил Туровский рассказал, что в мае книга подверглась ИИ-экспертизе, которая обнаружила упоминание мухоморов в произведении. В романе, пояснил автор, из грибов делают патроны для оружия против галлюцинаций. После ИИ-проверки на обложке книги появилась маркировка с предупреждениями о вреде наркотиков.
С 1 марта вступили в силу поправки к УК России о запрете пропаганды наркотиков в интернете. В законе указано, что пропагандой не будут считаться произведения литературы и искусства, в которых «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». При этом те из них, что были опубликованы с 1 августа 1990 года, подлежат обязательной маркировке. За распространение произведений с упоминанием запрещенных веществ без маркировки предусмотрены штрафы до 600 тыс. руб., максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.
Случаи снятия издательствами книг с продажи участились в последние годы на фоне ужесточения государственного регулирования и появления новых законов. Так, в конце 2022 года был принят закон, запрещающий ЛГБТ-пропаганду (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) среди всех категорий населения. После принятия этого закона с продажи были сняты книги издательства Popcorn Books (ООО «Попкорн Букс» было ликвидировано 11 апреля 2024 года, а в январе 2026 года Popcorn Books объявило о закрытии), в том числе роман «Лето в пионерском галстуке», инициировавший проверку Роскомнадзором. Также после этого закона маркетплейсы, такие как «Мегамаркет», убирали часть книг из своих каталогов, включая произведения Федора Достоевского, Харуки Мураками и Стивена Кинга, основываясь на перечнях, иногда неактуальных, со стороны Ассоциации компаний интернет-торговли.
Издательства, включая «Эксмо», выражают беспокойство по поводу нечетких критериев пропаганды и возможных штрафов до 600 тысяч рублей или заключения до двух лет тюрьмы за нарушения, что заставляет их перестраховываться. Директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис отмечает, что подобные ситуации создают юридическую неопределенность и могут привести к изъятию книг из розницы. Например, в 2026 году роман Владимира Сорокина «Голубое сало» был снят с продажи в России из-за рисков появления претензий от правоохранительных органов, а другой его роман — «Наследие» — был изъят издательством АСТ из-за жалоб общественников на пропаганду нетрадиционных отношений и насилия над детьми и последующего заключения экспертизы.
Помимо этого, происходили ситуации, когда прокуратура требовала изъять книги из продажи из-за иллюстраций или отсутствия возрастной маркировки, как это было с произведением Григория Остера «Вредные советы» в Каратузском районе Красноярского края в 2024 году, хотя позже Прокуратура Красноярского края опровергла планы изымать тираж. Сеть «Читай-город—Буквоед» сталкивалась с административными делами из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в книгах, которые на момент проверки не были официально запрещены. Такие действия приводят к тому, что издательства вынуждены убирать книги из своих каталогов, чтобы избежать проблем с контролирующими органами, несмотря на то, что это может быть невыгодно с финансовой точки зрения.