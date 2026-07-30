Таксопарки просят мэрию Москвы снизить штрафы за нарушение правил парковки

Национальная ассоциация таксопарков (НАТ) обратилась к заместителю мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максиму Ликсутову с просьбой поменять систему назначения административных штрафов для автомобилей такси, принадлежащих таксопаркам. Об этом говорится в письме организации от 16 июля (есть у “Ъ”). Основные предложения организации сводятся к снижению штрафов в несколько раз.

В дептрансе Москвы сообщили “Ъ”, что после принятия в январе 2025 года Мосгордумой решения увеличить размер штрафа за неоплату парковки для юрлиц количество нарушений сократилось более чем на 24% год к году. Принятые меры мэрия считает эффективными: водители организаций и корпоративных автомобилей стали более ответственными.

Сейчас штрафы за нарушения ПДД в Москве для бизнеса существенно выше, чем для частных лиц. Например, парковка на газоне обходится юридическим лицам в 300 тыс. руб., малым и средним предпринимателям — в 150 тыс. руб. Не оплаченная вовремя парковка стоит бизнесу 50 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «На свой взыск и страх».