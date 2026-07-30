Таксопарки просят мэрию Москвы снизить штрафы за нарушение правил парковки
Национальная ассоциация таксопарков (НАТ) обратилась к заместителю мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максиму Ликсутову с просьбой поменять систему назначения административных штрафов для автомобилей такси, принадлежащих таксопаркам. Об этом говорится в письме организации от 16 июля (есть у “Ъ”). Основные предложения организации сводятся к снижению штрафов в несколько раз.
В дептрансе Москвы сообщили “Ъ”, что после принятия в январе 2025 года Мосгордумой решения увеличить размер штрафа за неоплату парковки для юрлиц количество нарушений сократилось более чем на 24% год к году. Принятые меры мэрия считает эффективными: водители организаций и корпоративных автомобилей стали более ответственными.
Сейчас штрафы за нарушения ПДД в Москве для бизнеса существенно выше, чем для частных лиц. Например, парковка на газоне обходится юридическим лицам в 300 тыс. руб., малым и средним предпринимателям — в 150 тыс. руб. Не оплаченная вовремя парковка стоит бизнесу 50 тыс. руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «На свой взыск и страх».
Увеличение штрафов для юридических лиц за неоплаченную парковку в Москве до 50 тыс. рублей Мосгордума одобрила в январе 2025 года. Эти изменения были введены, поскольку корпоративные машины часто занимали парковочные места у больниц и школ, мешая местным жителям. По данным мэрии Москвы, почти 20% всех штрафов за неоплаченную парковку приходилось на машины юрлиц, и эта доля постоянно росла.
Подобные инициативы по изменению размеров штрафов обсуждаются и в других регионах. Например, в Ярославской областной думе в ноябре 2025 года одобрили снижение штрафов за нарушение правил платной парковки для граждан до 2,5 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 10 тыс. рублей. Также в Госдуму РФ в феврале 2024 года был внесён законопроект о введении 50% скидки за быструю оплату штрафов за неоплаченную парковку. В декабре 2021 года Мосгордума также рассматривала вопрос о снижении нештрафуемого порога скорости, но эта инициатива не получила широкой поддержки.
Департамент транспорта Москвы также предлагает операторам кикшеринга увеличить штрафы до 100 тыс. рублей за езду вдвоем на одном самокате или передачу управления детям. В 2020 году в Минтрансе РФ планировалось ввести штрафные санкции за парковку коммерческого транспорта во дворах, но соответствующий законопроект тогда не был принят. Это говорит о постоянном поиске баланса между строгостью наказания и его целесообразностью в различных сферах транспортной политики.