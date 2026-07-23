Торговые войны non-stop

24 июля истекает действие введенных Дональдом Трампом 10-процентных пошлин, затрагивающих большую часть американского импорта. Согласно утечкам, взамен США могут ввести новые тарифы в размере 10–12,5% на товары из 60 стран. Одновременно Вашингтон расширяет число адресных мер, применяемых в отношении отдельных стран, в частности Канады, и предлогом для повышения пошлин все чаще становятся результаты проведенных расследований «недобросовестных торговых практик». Новые ограничения, в свою очередь, готовят и торговые партнеры США — так, Китай рассматривает возможность дальнейшего ужесточения экспортного контроля над ИИ-технологиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает ввести торговые тарифы в размере от 10% до 12,5% на товары из 60 экономик, пишет Financial Times. Новые сборы могут быть введены уже на этой неделе. Они заменят 10-процентную пошлину, действие которой сейчас затрагивает большую часть американского импорта и истекает 24 июля.

Этот универсальный тариф был введен на 150 дней в феврале 2026 года, после того как Верховный суд США отменил значительную часть пошлин, установленных господином Трампом на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях. Теперь Белый дом пытается восстановить систему тарифов, ссылаясь на другие нормы законодательства, прежде всего на раздел 301 Закона о торговле 1974 года, который позволяет вводить ограничения по итогам расследования недобросовестных торговых практик.

Новые пошлины могут быть введены под предлогом того, что иностранные государства не препятствуют импорту товаров, произведенных с использованием принудительного труда.

Предполагается, что для ЕС, Канады, Мексики и некоторых других стран тариф составит 10%, а для экономик, в которых нет прямого запрета на закупки такой продукции (это, например, Индия),— 12,5%.

Аналитики пока не ожидают, что замена универсальной пошлины разными ставками сама по себе заметно изменит перспективы американской экономики. По расчетам Oxford Economics, средняя эффективная ставка вырастет примерно с 9,3% до 9,7%, поэтому базовые прогнозы по ВВП и инфляции в США пересматривать не потребуется. Впрочем, об отсутствии издержек речи не идет: любое изменение тарифного режима оборачивается ростом нагрузки на американских потребителей, отмечают в ING.

По результатам разнообразных расследований Вашингтон увеличивает и число адресных мер. Теперь это в основном специальные тарифные режимы, которые не затрагивают критически важные товары, но позволяют оказывать давление на торговых партнеров. Так, под новые 25-процентные пошлины для Бразилии попадает только 18% поставок страны в США, причем тарифы не затрагивают кофе, мясо, авиакомпоненты, редкоземельные металлы. Аналитики ING считают, что мера нужна лишь для того, чтобы усилить позиции Штатов в переговорном процессе. В Peterson Institute for International Economics (PIIE) полагают, что бразильский случай демонстрирует ограниченность американской тарифной стратегии. Доля США в экспорте страны постепенно снижается, при этом поставки Бразилии в Индию и Китай растут. Новые тарифы, вероятно, не заставят страну пойти на уступки, а ускорят переориентацию на другие рынки.

Несколько более эффективными в политическом смысле могут оказаться тарифы 50%, которые будут действовать в отношении 5,2% американского импорта из Канады.

В качестве основания для введения канадских пошлин Дональд Трамп впервые использовал раздел 338 Закона о тарифах 1930 года. Эта норма позволяет президенту устанавливать ставки до 50% против государств, «дискриминирующих американские товары».

Торговые партнеры США и сами готовятся расширять встречные торговые меры. Так, по данным СМИ, китайские власти рассчитывают ужесточить экспортный контроль в отношении полупроводников и ИИ-технологий. Ограничения могут затронуть передачу за рубеж данных для обучения больших языковых моделей, скачивание их параметров иностранными пользователями, а также покупку китайских ИИ-компаний. В PIIE предупреждают, что подобные ограничения могут стать для Пекина новым инструментом торга, дополнив уже используемый в переговорах экспортный контроль над редкоземельными металлами.

Кристина Боровикова