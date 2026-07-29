Джаред Лето ответил на обвинения в сексуализированном насилии

Американский певец и актер Джаред Лето отверг обвинения в сексуализированном насилии. Об этом исполнитель рассказал в интервью порталу TMZ.

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Фото: Chris Pizzello, File / AP Джаред Лето

Фото: Chris Pizzello, File / AP

«Я никогда в своей жизни никого не подвергал сексуализированному насилию. Эти обвинения — абсолютно и категорически ложные»,— подчеркнул 54-летний Джаред Лето.

Ранее сообщалось, что лидер рок-группы Thirty Seconds to Mars стал фигурантом масштабного расследования BBC, в ходе которого четыре женщины обвинили его в насильственных действиях сексуального характера. Речь идет о периоде с 2002 по 2016 год. Как утверждается, женщины на момент контакта с актером были несовершеннолетними. Всего в документальном фильме под названием «Джаред Лето: Темный секрет Голливуда» свои истории рассказали десять женщин, девять из которых впервые сделали это публично.

Музыкант неоднократно отрицал подобные обвинения. В прошлом году в СМИ публиковались свидетельства девяти женщин, которые называли поведение Джареда Лето «животным, ужасающим и неприемлемым».