Четыре женщины обвинили Джареда Лето в сексуализированном насилии

Американский актер и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето стал фигурантом масштабного расследования BBC, в ходе которого четыре женщины обвинили его в насильственных действиях сексуального характера. Речь идет о периоде с 2002 по 2016 год. Все женщины на момент контакта с актером были несовершеннолетними.

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Фото: Mario Anzuoni / Reuters Джаред Лето

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Всего в документальном фильме под названием «Джаред Лето: Темный секрет Голливуда» свои истории рассказали десять женщин, девять из которых впервые сделали это публично. Две бывшие сотрудницы группы подтвердили, что персонал нередко чувствовал дискомфорт из-за общения господина Лето с подростками, которых специально приглашали за кулисы или в его съемный дом.

Женщины заявили о склонении к половому акту, насильственных действиях сексуального характера, непристойных звонках и унижающих сексуализированных комментариях.

Представители господина Лето не ответили на запросы BBC. Ранее артист уже неоднократно отрицал подобные обвинения. В прошлом году в Air Mail публиковались свидетельства девяти женщин, которые называли его поведение «животным, ужасающим и неприемлемым»

Екатерина Наумова