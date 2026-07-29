Ливия предложила России построить НПЗ и продавать нефтепродукты

Власти Ливии предложили российским компаниям построить нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) на территории арабской страны и заняться продажей нефтепродуктов. Об этом рассказал министр по инвестициям назначенного парламентом правительства Ливии Али аль-Кайди в интервью «РИА Новости».

По его словам, на текущий момент российские компании не инвестируют в ливийский рынок. В целом международные игроки до сих пор опасаются инвестировать из-за нестабильной ситуации с безопасностью, пояснил господин аль-Кайди.

«Мы выступили с рядом рекомендаций российской стороне, в частности, в сфере энергетики. Россия является одним из передовых государств в добыче нефти... Мы предложили российской стороне рассмотреть возможность строительства нефтеперерабатывающих заводов в Ливии»,— подчеркнул министр.

Ливия располагает крупнейшими в Африке запасами нефти. Однако нефтяная отрасль страны пострадала от последствий гражданской войны и политической нестабильности. До сих пор Ливия разделена между двумя противоборствующими силами — международно признанным Правительством национального единства (ПНЕ) в Триполи (запад), которое возглавляет премьер-министр Абдель Хамид Дбейба, и администрацией в Бенгази (восток), которой де-факто управляют командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и его сыновья. ООН не раз пыталась склонить стороны конфликта к выполнению своего плана урегулирования. Однако эти дипломатические усилия не принесли значительных результатов.

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