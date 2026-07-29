Ливия предложила России построить НПЗ и продавать нефтепродукты
Власти Ливии предложили российским компаниям построить нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) на территории арабской страны и заняться продажей нефтепродуктов. Об этом рассказал министр по инвестициям назначенного парламентом правительства Ливии Али аль-Кайди в интервью «РИА Новости».
По его словам, на текущий момент российские компании не инвестируют в ливийский рынок. В целом международные игроки до сих пор опасаются инвестировать из-за нестабильной ситуации с безопасностью, пояснил господин аль-Кайди.
«Мы выступили с рядом рекомендаций российской стороне, в частности, в сфере энергетики. Россия является одним из передовых государств в добыче нефти... Мы предложили российской стороне рассмотреть возможность строительства нефтеперерабатывающих заводов в Ливии»,— подчеркнул министр.
Ливия располагает крупнейшими в Африке запасами нефти. Однако нефтяная отрасль страны пострадала от последствий гражданской войны и политической нестабильности. До сих пор Ливия разделена между двумя противоборствующими силами — международно признанным Правительством национального единства (ПНЕ) в Триполи (запад), которое возглавляет премьер-министр Абдель Хамид Дбейба, и администрацией в Бенгази (восток), которой де-факто управляют командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и его сыновья. ООН не раз пыталась склонить стороны конфликта к выполнению своего плана урегулирования. Однако эти дипломатические усилия не принесли значительных результатов.
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Предложение Ливии к России о строительстве НПЗ и продаже нефтепродуктов является частью более широкого стремления обеих стран к расширению сотрудничества, особенно на фоне продолжающейся гражданской войны в Ливии и активной роли России в регионе. Москва поддерживает политический процесс в Ливии и диалог со всеми политическими силами. Несмотря на заявления ООН о необходимости вывода иностранных наемников, российская сторона официально отрицает их присутствие в Ливии, хотя активно участвует в обсуждении ливийского урегулирования на различных международных площадках.
Россия уже имеет опыт взаимодействия с другими африканскими странами в сфере нефтепереработки. Например, с Угандой ведутся переговоры о возможном участии РФ в строительстве нефтеперерабатывающего завода. Ранее российские компании, такие как «Татнефть», проводили геологоразведочные работы в Ливии, однако были вынуждены приостановить их из-за вооруженных конфликтов, возобновив лишь к 2021 году. Это подчеркивает сохраняющиеся риски для инвесторов в ливийском нефтегазовом секторе.
Ситуация в Ливии остается сложной из-за внутреннего конфликта и присутствия иностранных сил, что затрудняет восстановление ключевых отраслей, включая энергетику. Международные компании, такие как французская Total Energies и итальянская Eni, уже выражали готовность инвестировать миллиарды долларов в энергетический сектор Ливии. Эти компании готовы вкладываться как в добычу нефти и газа, так и в развитие возобновляемых источников энергии.