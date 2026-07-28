В Ливии сведут запад и восток

Как узнал “Ъ”, США планируют восстановить свое посольство в Триполи в рамках дипломатических усилий по объединению Ливии, раздробленной на две части. Как заявил “Ъ” источник в Госдепартаменте, возрождение миссии в столице бывшей Джамахирии спустя 12 лет после ее закрытия позволит Вашингтону нарастить частоту правительственных контактов с местными властями при «необходимом уровне безопасности». В специальном уведомлении, которое Госдеп больше недели назад направил Конгрессу, отмечается, что повторное открытие дипмиссии также даст возможность защитить интересы США, вызов которым бросает присутствие в Ливии России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторонники администрации в Бенгази (восток Ливии)

Фото: Esam Omran Al-Fetori / Reuters Сторонники администрации в Бенгази (восток Ливии)

Фото: Esam Omran Al-Fetori / Reuters

США намерены восстановить дипломатическое представительство в Триполи, подтвердил “Ъ” на условиях анонимности представитель Госдепартамента. По его словам, такое решение свидетельствует о поддержке Соединенными Штатами «усилий Ливии по объединению ее политических, экономических и силовых институтов для расширения экономического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности».

«Создание этого дипломатического комплекса позволит увеличить ритм американских правительственных визитов в Ливию, сохраняя при этом необходимый уровень безопасности»,— добавил источник “Ъ”.

О подготовке к возобновлению работы посольства США в Триполи Госдепартамент официально уведомил Конгресс 20 июля, попросив выделить на это почти $41 млн.

«Стратегическое расположение Ливии у Средиземного моря и ее роль в региональной безопасности, на энергетических рынках и в миграционных потоках делают ее критически важной с точки зрения американских интересов,— отмечалось в уведомлении, отрывки из которого опубликовало агентство AP.— Нестабильность в стране привела к усиленному вмешательству со стороны равных по силе конкурентов, особенно России, которая угрожает целям США и их союзников в Северной Африке».

Посольство США в Триполи было закрыто в июле 2014 года — из-за обострившихся столкновений между местными группировками. С тех пор ливийскими делами американские дипломаты занимались дистанционно.

«Миссия США в Ливии продолжает базироваться в Тунисе — она известна как внешний офис Госдепартамента США по Ливии»,— пояснил “Ъ” источник во внешнеполитическом ведомстве США. По его словам, американские дипломаты, которые находятся в Тунисе, «регулярно посещают Ливию для взаимодействия с официальными лицами по всей стране» — как на востоке, так и на западе.

В политическом и военном отношении Ливия до сих пор разделена между двумя противоборствующими силами — международно признанным Правительством национального единства (ПНЕ) в Триполи (запад), которое возглавляет премьер-министр Абдель Хамид Дбейба, и администрацией в Бенгази (восток), которой де-факто управляют командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и его сыновья. ООН не раз пыталась склонить стороны конфликта к выполнению своего плана урегулирования, предполагающего проведение всеобщих выборов и объединение всех институтов. Однако эти дипломатические усилия, как правило, давали осечку.

В этом году стало известно, что свою инициативу по объединению Ливии продвигает советник Трампа по африканским и арабским странам Массад Булос, являющийся, к слову, отцом супруга младшей дочери президента США Тиффани Трамп. В июньском интервью газете Financial Times (FT) он рассказал, что работает над объединением структур власти востока и запада Ливии под единым руководством.

«Наш план состоит в том, чтобы сформировать единое руководство и объединить все институты»,— подчеркнул господин Булос.

Источники FT при этом пояснили, что инициатива США предполагает сохранение у власти двух кланов — господина Дбейбы и господина Хафтара, но при четком разделении военных, политических и экономических полномочий.

Главным драйвером американской дипломатии при этом стала ливийская нефть. Так, в разговоре с FT Массад Булос дал понять, что Вашингтон намерен подтолкнуть американские энергетические компании к наращиванию инвестиций в Ливию. И работа на этом направлении уже ведется. Так, в январе ПНЕ объявило о подписании крупных контрактов с американскими энергетическими гигантами ConocoPhillips и Chevron. А в августе прошлого года вернуться в бывшую Джамахирию решила американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil.

Как предположил господин Булос, добыча нефти в Ливии может удвоиться и достичь 3 млн баррелей в день к концу десятилетия. «Это выведет Ливию на мировую карту крупнейших производителей нефти»,— подчеркнул он.

Посреднические усилия в бывшей Джамахирии советник президента США начал предпринимать с прошлого года, однако новый импульс его инициатива по объединению приобрела в марте этого года, когда Иран объявил о блокаде Ормузского пролива на фоне начавшейся американо-израильской операции.

В результате разгоревшегося на Ближнем Востоке конфликта нефтяные перевозки через Ормуз сократились до минимума. Под большим вопросом оказался и транзит через Красное море, о блокаде которого объявило близкое к Ирану йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы).

В США решили, что возможное увеличение добычи нефти в Ливии может помочь смягчить последствия ближневосточного конфликта для мировых рынков.

Как заявляли источники The Wall Street Journal, объединение Ливии по плану США рассчитано на то, чтобы сузить влияние России, которая сохраняет в восточной Ливии бойцов Африканского корпуса — специальной структуры в составе Минобороны РФ — и имеет сбалансированные отношения с востоком и западом. Однако в разговоре с саудовской газетой «Аш-Шарк аль-Аусат», опубликованном 27 июля, господин Булос отверг предположения о том, что инициатива Вашингтона направлена на противодействие интересам РФ. По его словам, план США получил поддержку «широкой коалиции стран».

Шаги по восстановлению своего дипломатического присутствия США делают не только в западной Ливии. Как сообщило 19 июля Национальное агентство развития Ливии, базирующееся на востоке ведомство, которое отвечает за реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов, консульство США скоро откроется и в Бенгази — экономическом и политическом центре контролируемой господином Хафтаром администрации.

Нил Кербелов