В первом полугодии ГИБДД зафиксировала более 104 млн нарушений ПДД

За первые шесть месяцев 2026 года ГИБДД зафиксировала в регионах более 104 млн нарушений правил дорожного движения — это на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В половине регионов показатель вырос, а в отдельных субъектах федерации — существенно: в Тамбовской и Вологодской областях — втрое, а в Краснодарском крае — почти вдвое.

«Резкий рост» числа нарушений в отдельных регионах во многом связан с развитием систем автоматического контроля, считают эксперты.

В некоторых субъектах федерации количество нарушений за последние шесть месяцев стало меньше: лидерами по снижению стали Рязанская и Ивановская области, Тува и Москва.

Подробности — в материале «Водителям добавили дисциплины».