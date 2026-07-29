Дисконт на нефть в Новороссийске вырос из-за нестабильности в Черном море
Дисконт на российскую нефть Urals в порту Новороссийск (FOB) за неделю к 24 июля расширился с $25,5 до $26,6 за баррель, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Аналитики связывают увеличение с ростом страховых премий для перевозки через Черное море. Более высокие значения скидки в Новороссийске фиксировалась в феврале. Средняя экспортная стоимость Urals, по данным аналитиков, составляет $69,2 за баррель.
В агентстве Platts (входит в S&P Global) ранее фиксировали рост стоимости перевозки российской нефти из Новороссийска на западное побережье Индии в июле на 14,6%, так как владельцы танкеров повышают надбавки за риск. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК; обеспечивает 80% экспорта нефти из Казахстана через Новороссийск) 19 и 20 июля заявлял об атаках на танкеры и приостанавливал погрузку нефти. О возобновлении отгрузок через КТК Минэнерго Казахстана сообщило 27 июля.
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Дисконт на российскую нефть Urals к мировым эталонам значительно вырос после введения европейских санкций и потолка цен в конце 2022 года. В марте и апреле 2022 года дисконт достигал $30-40 за баррель, а к декабрю и январю 2023 года цена Urals падала ниже $50 за баррель. В феврале 2023 года вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что дисконт Urals к Brent уже сократился вдвое.
Власти РФ принимали меры для снижения дисконта и увеличения бюджетных доходов. С 1 июля 2023 года был установлен целевой дисконт в $25 за баррель для расчета нефтяных налогов. По данным Минфина, в этом же году фактические дисконты составляли $20 за баррель. Однако в сентябре 2023 года глава Минэнерго Николай Шульгинов указывал, что дисконт к North Sea Dated (Brent датированный) сократился до $12,2.
В целом, рост фрахтовых ставок, который упоминается в текущей новости, является одним из ключевых факторов, увеличивающих дисконты на российскую нефть. Нестабильность или увеличение рисков при морских перевозках, как, например, в Черном море, напрямую ведет к повышению стоимости транспортировки и, следовательно, к росту дисконтов, так как эти расходы включаются в конечную цену для покупателя.