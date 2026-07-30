Обанкротившийся подрядчик предлагает место для хранения

На торги выставлено имущество должника ООО «СУ "Стиль-М"» — земельный участок площадью 4,47 га на территории Соржа-Старая во Всеволожском районе Ленобласти. Участок относится к категории земель промышленности, энергетики, транспорта и иного назначения, разрешенный вид использования — для размещения бизнес-центров. Текущая цена аукциона на понижение — 131,58 млн рублей, минимальная цена — 110,16 млн. Эксперты называют цену завышенной, но не исключают, что локация может быть интересна малому и среднему бизнесу для размещения собственного производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Объект расположен на Индустриальной улице в массиве Соржа-Старая в Колтушском сельском поселении. Заявки на участие в торгах принимаются до 19 августа. Земельный участок продается в рамках реализации имущества должника ООО «СУ "Стиль-М"». Юрлицо признано банкротом, и с 17 марта 2023 года в отношении него открыто конкурсное производство. Как рассказал «Ъ Северо-Запад» конкурсный управляющий должника Семен Сулягин, строительное управление «Стиль-М» являлось подрядной организацией, которая построила, в частности, несколько жилых домов в ЖК «Балтийская жемчужина». Земельный участок выставляются на торги уже в третий раз. Другой недвижимости у должника нет, уточнил господин Сулягин.

Опрошенные участники рынка коммерческой недвижимости называют цену торгов завышенной. Эксперты компании Maris считают, что она завышена не менее чем на треть, поэтому неудивительно, что первые два аукциона не привели к результату.

Директор департамента индустриально-складской недвижимости Bright Rich | CORFAC International Александр Шевелев тоже думает, что торги вряд ли вызовут ажиотаж при стоимости 34 млн рублей за 1 га. Он оценивает рыночную стоимость выставленного на торги участка в 25 млн рублей за гектар.

«Участок логично использовать для строительства производственно-логистического объекта под собственные нужды. Площадка позволяет построить 15–20 тыс. кв. м индустриально-складской недвижимости. Для строительства спекулятивного объекта площадка выглядит менее привлекательно, учитывая удаленность от города»,— полагает эксперт. По мнению господина Шевелева, локация в первую очередь может быть интересна малому и среднему бизнесу для размещения собственного производства или склада. Из-за удаленности от города участок вряд ли заинтересует компании с высокой интенсивностью логистических операций.

Сергей Дуванов, руководитель проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге, думает, что участок можно рассматривать под строительство среднеэтажного жилья, однако необходимая градостроительная документация по нему отсутствует. Поэтому после приобретения актива инвестору потребуется не менее года на ее подготовку и согласование. «Локация перспективна, но сейчас инвестиции в подобный актив сопряжены с повышенными рисками. Участки без разрешительной документации пока малоинтересны конечным застройщикам. Поэтому актив может подойти прежде всего девелоперу, готовому заниматься подготовкой и согласованием документации, для дальнейшей перепродажи его застройщику»,— заключает игрок рынка.

Александра Тен