Число винодельческих компаний в России выросло до максимума за пять лет

К 24 июля 2026 года в России зарегистрировано 222 компании, занимающиеся производством вина, подсчитали в сервисе Rusprofile. Это максимальный показатель за последние пять лет. За первую половину года было зарегистрировано четыре новых предприятия, прекратили деятельность три компании.

По данным сервиса «Контур.Фокус», на 1 июля 2026 года в России насчитывалось 1,87 тыс. организаций и предпринимателей, занимающихся производством вина и винограда. Это на 4% больше, чем годом ранее, и на 2,2% выше, чем в начале 2026 года. Почти 50% участников отрасли находятся в Краснодарском крае, Дагестане и Крыму.

Рост количества российских виноделов может быть связан с мерами господдержки. В конце прошлого года в Минсельхозе говорили, что на поддержку виноградарства и виноделия на 2025 и 2026 годы было выделено по 4 млрд руб. Своеобразным подспорьем стало и повышение в 2023 году пошлин на вина недружественных стран. Но далеко не всем российским виноделам сейчас удается найти рынок сбыта.

Подробнее — в материале “Ъ” «Виноград обреченный».

Отдел потребительского рынка