День строителя, мост между Россией и Индией и фестиваль обжарщиков кофе

70-летие профессионального праздника строителей, международное сотрудничество РФ и Республики Индия, опыт передовых нефтегазовых предприятий, — эти и другие темы в ежемесячном обзоре деловых мероприятий, которые состоятся в нашем городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

6 августа строители Санкт-Петербурга отметят свой профессиональный праздник. День строителя появился в профессиональном календаре нашей страны в 1956 году, и в этом году отрасль будет отмечать его 70-летний юбилей. Для петербуржцев профессия строителя наполнена особым смыслом: это город великих зодчих и их талантливых потомков, сохраняющих и преумножающих великое наследие. Строить в Санкт-Петербурге — большая честь и огромная ответственность, и современные строители блестяще справляются со своими задачами. Город строится, растет новое жилье, появляются детские сады и школы, медицинские центры, мосты и дороги.

По традиции строители Северной столицы будут встречать свой профессиональный праздник большим концертом в Ледовом дворце «День строителя. 70 лет — от поколения к поколению», который организует Союз строительных объединений и организаций. Откроет мероприятие торжественная церемония вручения знаков отличия за трудовые достижения и за спортивные и творческие победы. Для строителей споют российские эстрадные артисты: солист Мариинского театра, народный артист России Василий Герелло, народный артист России Игорь Скляр, заслуженный деятель искусств России Игорь Корнелюк, лауреат международных конкурсов Карина Чепурнова, лауреат фестиваля «Песня года» и премии «Золотой граммофон» Стас Пьеха, лауреат фестиваля «Песня года» и премии «Золотой граммофон» группа «Блестящие», группа «Браво», а также победители и лауреаты вокального конкурса строителей «Нам песня строить и жить помогает».

12–13 августа в Союзе Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты пройдет «Индо-российский талантовый мост», посвященный вопросам привлечения иностранных специалистов из Республики Индия. Мероприятие направлено на развитие международного сотрудничества, укрепление деловых связей между Российской Федерацией и Республикой Индия, а также создание эффективной площадки для взаимодействия российских работодателей с индийскими кадровыми и рекрутинговыми организациями.

В рамках мероприятия запланированы b2b-встречи с представителями индийских кадровых агентств и деловых кругов; презентации компаний-участников и, конечно, обсуждение актуальных вопросов миграционного законодательства и практики трудоустройства иностранных граждан.

13 августа в Кронштадте состоится форум «СтройТех-26. Точки роста: инструменты и решения. Технологический переход в строительстве», деловая программа которого объединит интересы девелоперов, технических заказчиков, проектировщиков и подрядчиков. На различных сессиях эксперты сессии обсудят текущее положение в девелопменте в крупнейших городах России — Москве и Санкт-Петербурге, нюансы процессов согласования и внедрения новых технологий и решений; разберут вызовы отрасли; рассмотрят переход от строительства квадратных метров к созданию городской среды и комплексному развитию территорий, а также оценят, какие сценарии реализации девелоперских проектов уже неактуальны, какие факторы сейчас активно влияют на рост бизнеса и как вписать их в свою новую стратегию, чтобы сделать бизнес устойчивым и остаться в плюсе.

В демонстрационной зоне пройдет выставка моделей оборудования для ТЭК и смежных отраслей. На форуме будут представлены строительные инсайты: генеративное проектирование, новые технологии, качество строительства, экономика строительных проектов. Предусмотрена промышленная экскурсия: в сопровождении представителей ИЦ «Кронштадт» участники посетят зоны проектирования и разработки отечественных решений для строительной отрасли, а также осмотрят и протестируют реализованные решения.

14–15 августа в отеле Parklane и яхт-клубе «ЗИГЗАГ» планируется «INFOSTART CIO CAMP 2026: практика, экономика ИИ и профессиональный диалог» — мероприятие для ИТ-директоров и руководителей. Главная тема этого года — как сократить бюджет компании с помощью ИИ и получить измеримый экономический эффект. Участники обсудят уже реализованные проекты: что удалось автоматизировать, где действительно снизились затраты, какие внедрения окупились быстрее ожиданий, а какие не дали нужного результата и почему.

В центре внимания будут не обещания технологий, а практика: реальные цифры, затраты на внедрение и сопровождение, ошибки, ограничения и выводы. Первый день пройдет в закрытом формате — без видеозаписи и онлайн-трансляции, что позволит участникам открыто обсуждать управленческие решения, делиться не только успешными кейсами, но и вызвавшими сложности при реализации, а также задавать вопросы, которые редко поднимаются на массовых конференциях.

15–16 августа в общественном культурно-деловом пространстве «Севкабель Порт» пройдет кофейный фестиваль «Флоу Фест 2026», который объединит обжарщиков, кофейни, производителей напитков и гастрономические проекты. В программе фестиваля — маркет с участием более 40 проектов из разных регионов России, дегустации кофе, чая и какао, чемпионаты бариста, тематические активности и музыкальная сцена с выступлениями артистов. Гости смогут познакомиться с актуальными трендами кофейной индустрии и попробовать напитки из различных регионов произрастания кофе.

25 августа в «Гранд Отеле Эмеральд» состоится форум «Нефтегаз: технологии и поставки». Он соберет руководителей и экспертов нефтегазовых компаний и поставщиков: оборудования, материалов, технологических решений и услуг из более чем из 15 регионов России. Участники форума узнают об опыте передовых предприятий, обсудят новые разработки и будущее нефтегазовой промышленности.

С 25 по 28 августа в КВЦ «Экспофорум» пройдет «MIMS Automobility Санкт-Петербург» — международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля. Это площадка, где встретятся ведущие производители, поставщики и дистрибуторы автозапчастей со всего мира: планируется присутствие более 1500 компаний. На выставке можно будет познакомиться с последними технологическими разработками, а также с новыми продуктами и услугами рынка.

Подготовила Светлана Куликова