Продажи вина из Чили, ЮАР и Аргентины выросли на 10–30% за полгода
Наибольшие темпы роста продаж в категории тихих вин среди десяти крупнейших поставщиков по итогам первой половины 2026 года показала продукция из Чили, следует из имеющихся у “Ъ” данных участников рынка. Их реализация за шесть месяцев увеличилась на 20%, до 1,33 млн декалитров (дал). Продажи вин из ЮАР выросли на 10%, до 978 тыс. дал, из Аргентины — на 30%, до 266,5 тыс. дал.
Продажи российских вин за шесть месяцев снизились на 4,9%, до 17 млн дал, их доля сократилась до 59,5% против 60,2% годом ранее. Среди зарубежных наиболее сильное снижение зафиксировано у испанских (на 21,6%) и португальских (на 14,6%) вин. Общие продажи тихих вин сократились за полгода на 3,7%, до 28,6 млн дал.
Положительный эффект от повышенных пошлин на вина из недружественных стран к началу 2026 года фактически исчерпал себя, отмечают аналитики и участники рынка. По их словам, расти на падающем рынке российским виноделам невозможно, потребители стали чаще выбирать другой алкоголь, а поклонники вина — выбирать продукцию из дружественных стран.
Рост продаж вин из Чили, ЮАР и Аргентины происходит на фоне общего снижения рынка тихих вин в России и увеличения цен на европейские вина. Повышение пошлин на импорт для «недружественных» стран с 12,5% до 25% (но не менее $2 за литр) привело к подорожанию иностранной продукции в среднем на 40% с начала 2025 года. Это стимулировало импортеров искать альтернативы, диверсифицируя поставки из стран Латинской Америки и ЮАР, к которым повышенные пошлины не применяются.
Продажи импортных вин существенно снизились, в то время как интерес к российскому вину растет. Однако, по словам Александра Липилина из Fort, несмотря на рост доли российских вин на рынке, отечественные виноделы не всегда успевают удовлетворить растущий спрос, что тоже приводит к росту цен на их продукцию. Также отечественные производители сталкиваются с подорожанием оборудования и ростом акцизов, что дополнительно влияет на конечную стоимость.
Из-за повышения цен потребители активнее переориентируются на другие, более доступные алкогольные напитки, такие как пиво и слабоалкогольная продукция. На рынке отмечается тенденция к сокращению ассортимента импортных вин, особенно в нижнем и среднем ценовых сегментах. Аналитики предполагают, что к концу года Грузия может занять первое место по объему поставок тихих вин в Россию, также ожидается рост импорта из Сербии и Молдавии.
Повышенные пошлины на вина из недружественных стран, введенные до конца 2023 года, были продлены. Правительство также поручило направлять не менее 50% доходов от этих пошлин на финансирование национального проекта «Туризм и гостеприимство» для развития круглогодичных курортов в России.