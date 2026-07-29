Продажи вина из Чили, ЮАР и Аргентины выросли на 10–30% за полгода

Наибольшие темпы роста продаж в категории тихих вин среди десяти крупнейших поставщиков по итогам первой половины 2026 года показала продукция из Чили, следует из имеющихся у “Ъ” данных участников рынка. Их реализация за шесть месяцев увеличилась на 20%, до 1,33 млн декалитров (дал). Продажи вин из ЮАР выросли на 10%, до 978 тыс. дал, из Аргентины — на 30%, до 266,5 тыс. дал.

Продажи российских вин за шесть месяцев снизились на 4,9%, до 17 млн дал, их доля сократилась до 59,5% против 60,2% годом ранее. Среди зарубежных наиболее сильное снижение зафиксировано у испанских (на 21,6%) и португальских (на 14,6%) вин. Общие продажи тихих вин сократились за полгода на 3,7%, до 28,6 млн дал.

Положительный эффект от повышенных пошлин на вина из недружественных стран к началу 2026 года фактически исчерпал себя, отмечают аналитики и участники рынка. По их словам, расти на падающем рынке российским виноделам невозможно, потребители стали чаще выбирать другой алкоголь, а поклонники вина — выбирать продукцию из дружественных стран.

Подробнее — в материале “Ъ” «Виноград обреченный».

Отдел потребительского рынка