ЦБ опубликовал правила маржинальной торговли криптовалютой

Банк России разработал правила маржинальной торговли криптовалютой и цифровыми финансовыми активами (ЦФА) (.pdf). Согласно проекту указания, сделки с кредитным плечом будут доступны как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам. Однако для последних в будущем регулятор установит лимиты по объему операций и доступным активам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Брокер сможет открыть клиенту маржинальную позицию, только если организаторы торгов предоставляют официальную ставку риска по этому активу. При этом для того, чтобы клиент мог объединить криптоактивы и цифровые права в одну позицию, они должны обращаться в рамках одной и той же технологической платформы или информационной системы. ЦБ принимает предложения и замечания по проекту до 12 августа.

Организованный российский рынок криптовалют в России должен заработать с 1 сентября 2026 года после вступления в силу закона «О цифровых валютах и цифровых правах». В нем сформулирована значительная часть правил регулирования рынка, однако часть норм будет содержаться в отдельных нормативных актах ЦБ. В частности, регулятор опубликовал требования (.pdf) к цифровым депозитариям, а также определил условия (.pdf) организованных торгов ЦФА и криптовалютой.

О том, как будет выглядеть российский рынок цифровых активов, читайте в материале “Ъ”.

Андрей Ковалев