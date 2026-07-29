ЦБ опубликовал правила маржинальной торговли криптовалютой
Банк России разработал правила маржинальной торговли криптовалютой и цифровыми финансовыми активами (ЦФА) (.pdf). Согласно проекту указания, сделки с кредитным плечом будут доступны как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам. Однако для последних в будущем регулятор установит лимиты по объему операций и доступным активам.
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Брокер сможет открыть клиенту маржинальную позицию, только если организаторы торгов предоставляют официальную ставку риска по этому активу. При этом для того, чтобы клиент мог объединить криптоактивы и цифровые права в одну позицию, они должны обращаться в рамках одной и той же технологической платформы или информационной системы. ЦБ принимает предложения и замечания по проекту до 12 августа.
Организованный российский рынок криптовалют в России должен заработать с 1 сентября 2026 года после вступления в силу закона «О цифровых валютах и цифровых правах». В нем сформулирована значительная часть правил регулирования рынка, однако часть норм будет содержаться в отдельных нормативных актах ЦБ. В частности, регулятор опубликовал требования (.pdf) к цифровым депозитариям, а также определил условия (.pdf) организованных торгов ЦФА и криптовалютой.
О том, как будет выглядеть российский рынок цифровых активов, читайте в материале “Ъ”.
Регулирование криптовалют в России постепенно смягчается, но подход Банка России к ним остается консервативным. Изначально обсуждалась концепция допуска к торговле криптовалютами только «суперквалифицированных» инвесторов, имеющих активы более чем на 100 млн рублей. Однако в конце 2025 года ЦБ и Минфин отошли от этой идеи, и уже в 2026 году стало ясно, что к операциям с криптовалютами будут допущены все квалифицированные инвесторы, а неквалифицированные смогут покупать наиболее ликвидные криптовалюты после прохождения тестирования и в пределах лимита до 300 тысяч рублей в год через одного посредника.
Законодательная база для регулирования рынка цифровых валют формировалась постепенно. Летом 2020 года был принят закон «О цифровых финансовых активах», но он не затрагивал децентрализованные криптовалюты. В 2024 году легализовали майнинг, но полноценная инфраструктура для обращения добытых монет на внутреннем рынке так и не была создана. В конце 2025 года Банк России разработал полноценную концепцию регулирования цифровых валют, представленную в правительство. Согласно ей, цифровые валюты признаются валютными ценностями, которые можно покупать и продавать, но нельзя использовать для расчетов внутри страны.
Госдума приняла закон «О цифровых валютах и цифровых правах», устанавливающий правовую основу для оборота криптовалют и признающий их имуществом с судебной защитой прав. Банк России назначен регулятором, ответственным за ведение реестров криптообменников и цифровых депозитариев. Организованный российский рынок криптовалют должен начать работу с 1 сентября 2026 года, как это и предусматривает закон.