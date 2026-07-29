В Музее архитектуры им. А. В. Щусева открылась выставка, посвященная АЗС

В Музее архитектуры им. А. В. Щусева представили проект «АЗС. Архитектура заправочных станций». Он посвящен эволюции бензоколонок, большей частью на примере советской эпохи, и превращению их в факт массовой культуры.

Хронологический разброс здесь широкий: от автомобильной инфраструктуры царской России до зарядных станций для электромобилей. Прежде всего выставка посвящена тому, как менялась архитектура бензозаправок, ведь в своем нынешнем виде они возникли совсем недавно. Первые раннесоветские сооружения напоминали киоски или торговые павильоны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Заправочное бюро».