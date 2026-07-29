Заправочное бюро

В Музее архитектуры им. А. В. Щусева представили проект «АЗС. Архитектура заправочных станций». Он посвящен эволюции бензоколонок, большей частью на примере советской эпохи, и превращению их в факт массовой культуры. Злободневность выставки, которая притом получилась добротной и интересной разным аудиториям — от автолюбителей до урбанистов, оценила Ксения Воротынцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архитектурно-дизайнерскую и социальную историю бензоколонок выставка обрисовывает броскими красками

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Архитектурно-дизайнерскую и социальную историю бензоколонок выставка обрисовывает броскими красками

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Утилитарные объекты вроде тех же автозаправок обычно считаются «слепым пятном» городской среды. Та же участь уготована и разнообразным ангарам, трансформаторным будкам или вентиляционным шахтам метро. Прохожие скользят по ним взглядом и в лучшем случае не испытывают раздражения, но чаще всего не замечают. Именно о подобных городских невидимках и рассказывает выставка «АЗС. Архитектура заправочных станций» (кураторы — Ольга Шурыгина, Никита Голованов).

Хронологический разброс здесь широкий: от автомобильной инфраструктуры царской России до зарядных станций для электромобилей.

Прежде всего выставка посвящена тому, как менялась архитектура бензозаправок, ведь в своем нынешнем виде они возникли совсем недавно. Первые раннесоветские сооружения напоминали киоски или торговые павильоны. Впрочем, уже в 1932 году был проведен конкурс на проект типовой бензозаправочной станции. Обладатели первой премии — архитекторы Михаил Минкус и инженеры Лев Давидович и Тихон Чернов — вдохновлялись американскими образцами в духе «летящего» стримлайн-модерна, разновидности ар-деко. Тем не менее автомобиль долго оставался редкостью, поэтому инфраструктура начала развиваться только после войны, и то не слишком быстрыми темпами. В 1947 году в Москве и Петербурге частникам разрешили покупать машины, но лишь в 1972-м производство легковых автомобилей обогнало производство грузовиков.

Архитектурные и урбанистические решения следовали за этими социальными сдвигами. Постепенно росла инфраструктура и создавались типовые решения, некоторые из которых сегодня кажутся весьма экзотическими. Взять хотя бы моду 70-х на футуристические заправки, вдохновленные космической темой. Привычных наземных колонок у них не было — топливный шланг спускался к машине сверху после оплаты. Подобные объекты, напоминающие межпланетные станции, возводили, например, в Москве и Баку.

Постсоветская эпоха принесла с собой новые реалии: 90-е запомнились топливным кризисом, о чем напоминают выдержки из газет той эпохи. И конечно, изменением облика АЗС: на первое место вышла не архитектура, а узнаваемость бренда. Суровая рука рынка изменила сам формат заправок: сегодня это многофункциональные комплексы, где обеспечение топливом — ценнейшая, но не единственная услуга.

Выставка касается и технической стороны вопроса: здесь можно увидеть аутентичные колонки самых разных эпох — от дореволюционных до классических советских вроде ТК-40, стоявших, кажется, на каждой заправке. Для зрителей, не относящих себя к гикам и автолюбителям, приготовлен еще один сценарий просмотра выставки — культурный. В конце концов, АЗС не раз появлялись на экранах, например в классике советского кино «Королева бензоколонки», и даже на картинах художников.

Почти легендарный статус обрела и советская заправка на Волхонке, выполненная с отсылкой к ар-деко. За годы существования она обросла множеством слухов, в частности ее соотносят с Дворцом Советов, так и не воплощенным в жизнь. На самом деле, как поясняет выставка, это был типовой проект — подобные АЗС были на улицах Черняховского и Люблинской, а также на Скаковой аллее (правда, не сохранились).

Экспозиция напоминает еще об одном почти легендарном событии — поездке Лили Брик в Ленинград на собственном «Рено», привезенном для нее из Франции заботливым Маяковским.

Вояж в Северную столицу, случившийся в 1929 году, взялся запечатлеть Александр Родченко. Однако идея вскоре забуксовала — в прямом и переносном смысле. Из-за неполадок с автомобилем и ужасных дорог путешественникам пришлось вернуться в Москву. Тем не менее сохранились фотографии Лили с ее «реношкой»: по утверждению самой Брик, в то время она была единственной москвичкой за рулем, не считая жены французского посла.

О том, что автомобиль и все с ним связанное долго считались роскошью, напоминают и детские игрушки — советские и гэдээровские, занимающие отдельный этаж. Крошечные автомобили, бензовозы и даже гаражи для многих детей оставались пределом мечтаний, как для их родителей — настоящие «Москвичи» и «Лады». Но первым все-таки везло несколько чаще.