Канье Уэст урегулировал иск о сексуальных домогательствах к своей бывшей помощнице
Рэпер Канье Уэст, также известный как Йе, и его бывшая личная помощница Лорен Пишотта достигли соглашения по иску о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает TMZ, ознакомившись с судебными документами. Мировое соглашение было заключено 23 июля, соответствующие документы уже переданы в суд Лос-Анджелеса. Согласно заявлению адвокатов истицы, урегулирование является «безоговорочным». Подробности сделки не разглашаются.
Лорен Пишотта изначально обратилась в суд в 2024 году и подала иск в 2025 году, утверждая, что артист уволил ее после того, как завалил текстовыми сообщениями и видеоматериалами сексуального характера. Среди прочего она обвинила его в том, что он мастурбировал и прикасался к ее половым органам во время пребывания в отеле, а также заявила, что он мог подмешать ей наркотики на студийной сессии, которую вел совместно с Шоном Комбсом (P. Diddy).
Представители Канье Уэста пока не прокомментировали ситуацию.
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Как складывалась карьера рэпера Канье Уэста
Иск бывшей ассистентки Канье Уэста, Лорен Пишотты, не является единственным случаем обвинений в адрес рэпера. В июле 2024 года она уже обращалась в суд с жалобой на незаконное увольнение, утверждая, что подвергалась сексуальным домогательствам и была уволена за отказ вступить в связь с Уэстом. Впоследствии иск был дополнен обвинениями в изнасиловании, принуждении к подчинению сексуальным требованиям и склонении к проституции, при этом Уэст давал ложные обещания о продвижении карьеры. Защита Канье Уэста пока не комментировала эти обвинения.
Помимо обвинений в сексуализированном насилии и принуждении к проституции, Канье Уэст неоднократно оказывался в центре скандалов. В частности, он делал антисемитские высказывания и заявления в поддержку нацизма. Эти заявления привели к тому, что в 2022 году Adidas разорвал партнерство с брендом Yeezy, а в 2025 году американское агентство талантов 33&West прекратило работу с рэпером. Также в апреле 2026 года корпорация PepsiCo отказалась от спонсирования музыкального фестиваля Wireless из-за участия Уэста, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил обеспокоенность по поводу его «антисемитских высказываний и восхваления нацизма». В 2025 году в Словакии был отменен фестиваль Rubicon, на котором должен был выступить Йе, после петиции более 3,5 тыс. словаков, назвавших его восхваления Адольфа Гитлера оскорблением исторической памяти.