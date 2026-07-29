Итальянские игристые вина обогнали российские по темпам роста продаж

Итальянские игристые вина показали наиболее заметный рост розничных продаж в России среди крупнейших производителей в январе—июне 2026 года, следует из имеющихся у “Ъ” данных участников рынка.

За шесть месяцев реализация итальянской продукции увеличилась на 7,7% год к году, до 2,34 млн декалитров (дал), доля рынка выросла до 22,5%. Продажи французского игристого выросли на 2,7%, до 301 тыс. дал.

Также существенно увеличились продажи игристого вина из Аргентины (на 148%), Сербии (на 249%), Молдавии (на 73,7%), ЮАР (на 47%), Чили (на 24,5%), Португалии (на 17%), Германии (на 14,5%).

Продажи российских игристых вин за этот же период выросли на 2,3% год к году, до 7,38 млн дал, но их доля сократилась с 71,7% до 70,9%. Как отмечают участники рынка и эксперты, поклонники вина начали реже отдавать предпочтение российской продукции в том числе из-за роста цен. Часть потребителей переориентируется на бренды из дружественных стран.

Подробнее — в материале “Ъ” «Виноград обреченный».

Отдел потребительского рынка