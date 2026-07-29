Форвард Маклин Селебрини подписал рекордный контракт с клубом «Сан-Хосе Шаркс»

По пятилетнему соглашению с клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» 20-летний хоккеист Маклин Селебрини будет получать в среднем $18,8 млн в год.

Прошлый сезон для Селебрини был лишь вторым в НХЛ, но он провел его на высочайшем уровне, набрав 115 очков (45 голов и 70 передач) и заняв четвертое место в голосовании на звание обладателя Hart Trophy, приза самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Подробности — в материале «Маклин Селебрини забил на рекорд».