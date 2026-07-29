Маклин Селебрини забил на рекорд

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини подписал рекордный для НХЛ по размеру ежегодного заработка контракт. По пятилетнему соглашению, вступающему в силу в следующем сезоне, 20-летний хоккеист, прекрасно сыгравший в предыдущем чемпионате, будет получать в среднем $18,8 млн в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маклин Селебрини

Фото: David Zalubowski / AP Маклин Селебрини

Фото: David Zalubowski / AP

Клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» сообщил о заключении нового контракта со своим центрфорвардом Маклином Селебрини. Он вступит в силу в следующем сезоне, то есть осенью 2027 года. Общая сумма пятилетнего соглашения — $94 млн.

Таким образом, контракт в данный момент является рекордным по среднему годовому заработку для игрока НХЛ. У Селебрини он составит $18,8 млн.

Это на $0,8 млн больше, чему у пробывшего в статусе рекордсмена меньше месяца шведского нападающего Лео Карлссона. В начале июля он заключил с «Анахайм Дакс» пятилетний договор на $90 млн. Правда, контракт Карлссона будет действовать уже с ближайшего сезона.

Огромную зарплату шведу помимо благоприятной экономической конъюнктуры в НХЛ, вылившейся в резкий рост доходов как самой лиги, так и ее хоккеистов, обеспечили обстоятельства. Ему помог клуб «Филадельфия Флайерс». Он отправил в «Анахайм» так называемый offer sheet, в котором предлагал форварду зарплату как раз в $18 млн в год.

По правилам НХЛ, адресат этого документа должен, чтобы удержать хоккеиста в статусе ограниченно свободного агента, либо повторить обозначенные условия, либо отдать актив конкуренту за компенсацию в четыре выбора в первом раунде драфта. «Анахайм», явно рассчитывавший на контракт гораздо дешевле, выбрал вариант с непредвиденными дополнительными расходами ради того, чтобы сохранить молодого лидера.

Канадец Маклин Селебрини, которому всего 20 лет, добился шикарного контракта талантом и показателями.

Прошлый сезон для 20-летнего Селебрини был лишь вторым в НХЛ. Однако он провел его на высочайшем по любым меркам уровне, набрав 115 очков (45 голов и 70 передач) и заняв четвертое место в голосовании на звание обладателя Hart Trophy, приза самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Кроме того, Селебрини включили в состав сборной Канады на февральскую Олимпиаду в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На ней он был одним из лидеров команды, в итоге завоевавшей серебро.

Алексей Доспехов