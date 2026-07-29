Разведка Ирана заявила об уничтожении четырех связанных с США и Израилем ячеек

Силовики Ирана уничтожили четыре ячейки группировок, связанных с США и Израилем. Об этом сообщило Министерство информации (разведки) Ирана, передает Fars.

Операцию проводили в городах Захедан, Чабахар, Ираншахр, Хаш, Тафтан, Никшахр и Каср-э-Канд. Были арестованы 15 участников группировок. У них изъяли несколько автоматов Калашникова и боеприпасы. По данным иранской разведки, арестованные лица собирались напасть «на экономические, сервисные, судебные и другие инфраструктурные центры и подорвать безопасность провинции».

Иран и США с 8 июля возобновили взаимные атаки. Axios и The New York Times писали, что 24 июля страны приостановили удары. Президент США Дональд Трамп говорил о возобновлении «очень дружественных» переговоров между странами. Сегодня Центральное командование США сообщило о новых ударах Ирана по американской военной базе в Иордании.