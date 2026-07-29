Российскую теннисистку дисквалифицировали за попытки делать ставки на матчи

Международное агентство по обеспечению честной игры в теннисе (ITIA) на 4 года и 10 месяцев отстранило россиянку Анастасию Сухотину за нарушение антикоррупционных правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Сухотина

Фото: @anastasiia_sukhotina Анастасия Сухотина

Фото: @anastasiia_sukhotina

Сухотину обвинили в попытках делать ставки на матчи, давлении на других игроков и уничтожении доказательств в период с 2019 по 2024 год. Она признала вину в восьми нарушениях правил.

Отстранение россиянки завершится 16 мая 2031 года. Также она была оштрафована на $7,5 тыс. (еще на $22,5 тыс. — условно). В период дисквалификации спортсменке запрещено участвовать в соревнованиях, тренировать игроков, а также посещать турниры, проходящие под эгидой крупнейших теннисных организаций.

Анастасии Сухотиной 26 лет. В 2019 году она занимала 607-е место в мировом рейтинге, что является наивысшей позицией в ее карьере. На счету россиянки нет побед на турнирах Женской теннисной ассоциации.

Арнольд Кабанов