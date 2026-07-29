«Балтнефть» снимет ограничения на отпуск топлива в Калининградской области

С 1 августа «Балтнефть» снимет ограничения на отпуск топлива на всех своих АЗС в Калининградской области. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Беспрозванных в Telegram-канале.

«Сегодня “Балтнефть” начинает продажу 95-го бензина. А с 1 августа в регионе снимаем ограничения на отпуск топлива на всех АЗС “Балтнефти”, включая заправку в канистры», — отметил господин Беспрозванных.

Губернатор отметил, что «Лукойл» уже снял лимиты 28 июля, а «Сургутнефтегаз» присоединится к нему с 1 августа. Крупные топливные компании региона с начала августа будут работать без ограничений.

Министр энергетики России Сергей Цивилев 24 июля сообщил, что обеспечение моторным топливом нормализуется в Забайкальском крае, Калининградской и Иркутской областях, а также Краснодарском крае и Татарстане. По его словам, этому способствовали принятые правительством меры: запрет на экспорт нефтепродуктов, максимальная загрузка действующих НПЗ, сокращение и перенос сроков их ремонта.

С июня в десятках российских регионов действуют ограничения на продажу топлива: лимитированный отпуск бензина и дизеля, а также запрет на розлив в канистры. Проблемы возникли из-за украинских ударов по НПЗ, заявлял ранее вице-премьер Александр Новак.