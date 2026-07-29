«Балтнефть» снимет ограничения на отпуск топлива в Калининградской области
С 1 августа «Балтнефть» снимет ограничения на отпуск топлива на всех своих АЗС в Калининградской области. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Беспрозванных в Telegram-канале.
«Сегодня “Балтнефть” начинает продажу 95-го бензина. А с 1 августа в регионе снимаем ограничения на отпуск топлива на всех АЗС “Балтнефти”, включая заправку в канистры», — отметил господин Беспрозванных.
Губернатор отметил, что «Лукойл» уже снял лимиты 28 июля, а «Сургутнефтегаз» присоединится к нему с 1 августа. Крупные топливные компании региона с начала августа будут работать без ограничений.
Министр энергетики России Сергей Цивилев 24 июля сообщил, что обеспечение моторным топливом нормализуется в Забайкальском крае, Калининградской и Иркутской областях, а также Краснодарском крае и Татарстане. По его словам, этому способствовали принятые правительством меры: запрет на экспорт нефтепродуктов, максимальная загрузка действующих НПЗ, сокращение и перенос сроков их ремонта.
С июня в десятках российских регионов действуют ограничения на продажу топлива: лимитированный отпуск бензина и дизеля, а также запрет на розлив в канистры. Проблемы возникли из-за украинских ударов по НПЗ, заявлял ранее вице-премьер Александр Новак.
Ограничения на продажу топлива в Калининградской области, введенные с июня 2026 года, были частью более широкой тенденции по всей России, где с конца мая 2026 года аналогичные меры действовали более чем в 20 регионах. Такие лимиты вводились в разные периоды в Крыму, Севастополе, Белгородской, Курской, Пензенской, Вологодской, Брянской и Ульяновской областях. Одной из причин дефицита топлива назывались проблемы с логистикой, а также внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах и атаки БПЛА на нефтехимические комплексы. В частности, в Калининградской области, которая является эксклавом, проблемы с логистикой, включая транзитные ограничения, могли оказывать дополнительное влияние на доступность топлива.
Власти регионов, столкнувшихся с дефицитом, проводили совещания с участием представителей Минэнерго и вице-премьера Александра Новака. Обсуждались меры по стабилизации ситуации, такие как запрет на экспорт нефтепродуктов, максимальная загрузка НПЗ, сокращение и перенос сроков их ремонта. Кроме того, губернаторы вводили лимиты на заправку в одни руки, а в некоторых регионах, например в Крыму, фиксировали цены на топливо на определенный период. Эти меры были направлены на предотвращение ажиотажного спроса и равномерное распределение имеющихся запасов.