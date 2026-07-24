Цивилев: в Сибири и на юге России наладились поставки с топливом

Обеспечение моторным топливом нормализуется в Забайкальском крае, Калининградской и Иркутской областях, а также Краснодарском крае и Татарстане. Об этом заявил министр энергетики России Сергей Цивилев.

Под стабилизацией ситуации глава ведомства понимает сокращение очередей на АЗС и рост числа работающих заправок. Те же тенденции наблюдаются в Архангельской и Саратовской областях. По словам Сергея Цивилева, этому способствовали принятые правительством меры: запрет на экспорт нефтепродуктов, максимальная загрузка действующих НПЗ, сокращение и перенос сроков их ремонта.

Господин Цивилев заверил, что Минэнерго совместно с регионами продолжает принимать меры для насыщения внутреннего рынка топлива. Отдельное внимание ведомство обращает на нужды госслужб и аграриев.

С июня в десятках российских регионов действуют ограничения на продажу топлива: лимитированный отпуск бензина и дизеля, а также запрет на розлив в канистры. Проблемы возникли из-за украинских ударов по НПЗ, указывал вице-премьер Александр Новак. К середине июля власти начали говорить, что ситуация стабилизируется из-за принятых мер поддержки топливного рынка.