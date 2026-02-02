Лихачи выезжают из статистики

Количество нарушений правил дорожного движения сократилось по итогам 2025 года на 9%, до 232 млн случаев, следует из данных МВД. Большинство нарушений зафиксированы дорожными камерами — штрафы в этом случае получали автовладельцы. Опрошенные “Ъ” эксперты говорят, что на ситуацию могло повлиять повышение штрафов в начале прошлого года и отключение камер в некоторых регионах.

МВД разместило в Единой межведомственной информационно-статистической системе (fedstat.ru) данные о нарушениях в области безопасности дорожного движения за 2025 год. Их было выявлено свыше 232 млн — на 9% меньше, чем в 2024 году. Отметим, что 93% из них зафиксировали с помощью камер и постановления в этом случае оформлялись на автовладельцев. Еще 15,6 млн нарушений были зафиксированы на дороге инспекторами.

Число выявляемых нарушителей стабильно росло последние 15 лет. Тренд оборвался в 2025 году: по итогам первого полугодия (см. “Ъ” от 14 августа 2025 года) органы ГИБДД возбудили на 7,5% меньше административных дел, чем за аналогичный период 2024 года. Эксперты предполагали, что на автомобилистов повлияло повышение с 1 января 2025 года штрафов за превышение скорости, проезд на красный свет, пьяное вождение и т. д., а также сокращение скидки за «быструю» оплату с 50% до 25%.

По итогам года в некоторых регионах число нарушителей снижалось быстрее, чем в среднем по стране, обратил внимание “Ъ”. Так, в Самарской области показатель уменьшился на 47% (с 6,2 млн до 3,2 млн нарушений), в Республике Алтай — на 45% (с 569 тыс. до 312 тыс.), в Калужской области — на 39% (с 1,6 млн до 1 млн). Однако в ряде субъектов число нарушений выросло: в Белгородской области — на 64% (с 1,15 млн до 1,9 млн нарушений), в Тюменской области — на 54% (с 1,3 млн до 2 млн), в Краснодарском крае — на 44% (с 2,4 млн до 3,4 млн).

Различия в статистике объясняются состоянием парка дорожных камер, поясняют в ассоциации ОКО (объединяет производителей и операторов систем фиксации нарушений). «В регионах разный уровень технологической зрелости систем, качества их обслуживания. Отличается и плотность расположения камер,— говорят представители ОКО.— Для тех субъектов, где системы фотовидеофиксации более совершенны, характерно большее влияние на поведение водителей, и там заметнее проявляется эффект от повышения штрафов. Там водители действительно меньше нарушают. В тех регионах, где камер мало, или они технически несовершенны (комплексы допускают "пропуски" нарушений, фиксируют малое количество составов), или плохо эксплуатируются, такого явного эффекта нет».

О новом тренде можно будет говорить после анализа данных МВД за несколько лет, отмечает юрист, эксперт по безопасности движения «Народного фронта» Катерина Соловьева. «Сейчас количество нарушений уменьшилось всего на 9% за один год. Это, по сути, ни о чем не говорит,— считает она.— Более того, в ряде регионов наблюдается рост числа нарушений более чем на 50%, а в некоторых мы видим снижение на 30%. Это вовсе не связано с тем, что водители стали более дисциплинированными из-за увеличения штрафов». Так, в Тамбовской области камеры долгое время не работали из-за перезаключения контракта на их обслуживание, приводит пример эксперт. Она уверена, что аналогичные ситуации могли возникать и в других регионах.

В ассоциации ОКО напоминают: в 2024 году вступил в силу федеральный закон, ужесточивший требования к применению камер. В итоге часть комплексов была выведена из эксплуатации (см. “Ъ” от 2 сентября 2024 года). В этом законе, напомним, закрепили закрытый перечень мест, где в принципе могут быть установлены комплексы,— аварийно-опасные участки, выделенки, перекрестки, пешеходные переходы и т. д. Возможна и обратная ситуация, отмечает госпожа Соловьева: в каких-то регионах количество камер увеличилось, что привело к большему количеству выявленных нарушений.

В 2025 году первое место по количеству выявленных нарушений занимала Москва, притом что их количество уменьшилось в столице на 8,6%. В мэрии это объясняют эффективной работой камер. «Они установлены в местах с высокой аварийностью и там, где водители часто нарушают правила дорожного движения,— отмечал ранее вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.— Такого результата (уменьшение числа нарушений.— “Ъ”) удалось достичь благодаря системной работе ЦОДД и ответственному поведению автомобилистов». Количество камер в столице остается неизменным — 3,7 тыс. штук. В минтрансе Краснодарского края также заявили “Ъ”, что рост количества штрафов в 2025 году связан с установкой новых комплексов, фиксирующих больший спектр нарушений.

Иван Буранов; Анна Перова, Краснодар