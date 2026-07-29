В Крыму скончался пострадавший от атаки БПЛА ребенок

В Керчи умер девятилетний ребенок, пострадавший при налете беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.

По информации чиновников, 28 июля ребенок получил серьезные ранения после того, как беспилотник ВСУ упал на частный дом в Керчи. «К сожалению, несмотря на все усилия врачей, спасти ребенка не удалось»,— сказали в минздраве РК.

Ранее советник главы Крыма Ольга Курлаева сообщила, что помимо ребенка осколочные ранения средней тяжести в тот день получили еще трое взрослых. Их также госпитализировали в больницу. Еще два местных жителя получили ранения при падении БПЛА на другой улице.

Александр Дремлюгин, Симферополь