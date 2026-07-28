В Керчи шесть человек пострадали во время атаки БПЛА

Беспилотники вооруженных сил Украины нанесли удар по частному домовладению в Керчи. «Пострадала целая семья. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы в керченские больницы»,— сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

По информации мэра Керчи Ивана Кошеля, еще два местных жителя получили ранения при ударе вражеских БПЛА на другой улице. Всем пострадавшим оказали первую помощь и отправили в больницу. На месте происшествия работают представители администрации города, оперативные и экстренные службы.

Ранее в Керчи беспилотник ВСУ врезался в жилой пятиэтажный дом. Десять человек получили ранения, трех, в том числе одного ребенка, госпитализировали.

Александр Дремлюгин, Симферополь