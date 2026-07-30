Китай жжет покрышки

Экспорт легковых шин из Китая в июне достиг рекордных значений как минимум с 2015 года. Поставки разогнали возможное введение повышенных импортных пошлин и крепкий рубль. Такой объем предложения грозит рисками затоваривания и демпингом со стороны китайских брендов, но может сдержать рост цен на шины для потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

Поставки легковых шин из Китая в Россию в июне выросли в два раза год к году в штуках и деньгах, до 2,99 млн штук и $85 млн, следует из данных Таможенного управления КНР. Относительно мая экспорт увеличился в 1,8 раза в штуках и 1,9 раза в деньгах. Результаты июня — рекордный месячный показатель, исходя из всех доступных данных китайской таможни с 2015 года. По итогам полугодия поставки в штуках выросли на 60%, до 12,7 млн шин, в деньгах — до 40%, до $322 млн.

Июньский всплеск поставок, вероятно, спровоцировало начатое в мае специальное защитное расследование в отношении импортируемых в ЕАЭС легковых и легкогрузовых шин, считают собеседники “Ъ” в отрасли.

По итогам этого расследования могут быть установлены различные меры: один из вариантов, по информации “Ъ”,— пошлины в размере около 30%. «Возможно, китайские производители целенаправленно усилили экспансию, пока идет расследование ЕЭК, чтобы захватить долю до возможного введения барьеров»,— рассуждает партнер SBS Дмитрий Бабанский.

Главная причина скачка импорта в июне — очень выгодный курс валюты, который позволяет импортерам сохранять высокий заработок, считает гендиректор холдинга «Кордиант» Дмитрий Горбачев. Об этом также говорит господин Бабанский, добавляя, что на динамику мог повлиять и сезонный фактор. Лето, напоминает он, традиционный период активного спроса: водители меняют резину, плюс растет активность в автосервисах. Поставщики из КНР могли заранее нарастить отгрузки под этот пик, уточняет эксперт.

Китай, по словам Дмитрия Горбачева, оказывает существенное ценовое давление, из-за чего российские производители несут ущерб. Это касается и продаж, и объемов производства, которые сокращаются.

«Отечественные производители оказались в очень тяжелой ситуации. При этом меры конкуренции со стороны китайских производителей вызывают вопросы с точки зрения их добросовестности»,—отмечает господин Горбачев.

В Ikon Tyres подтверждают, что российский шинный рынок продолжает испытывать высокое давление со стороны импортеров. Непрерывно растет число поставляемых в Россию китайских брендов: в начале этого года их насчитывалось более 250, напоминают там, уточняя, что наиболее сложная ситуация для отечественных производителей наблюдается в бюджетном сегменте.

Спрос на рынке легковых шин постепенно восстанавливается, хотя устойчивого роста нет, отмечают эксперты и производители. Увеличение продаж автомобилей дает лишь точечный эффект, добавляет Дмитрий Бабанский. Согласно оценке «Кордианта», по итогам летнего сезона розничные продажи летних шин всех категорий выросли к прошлому году на 10%. Положительная динамика наблюдается по всем ценовым сегментам. По мнению Дмитрия Горбачева, на результатах преимущественно сказались низкая база 2025 года и отложенный спрос.

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Резкий рост импорта в перспективе может спровоцировать избыток складских запасов, считают собеседники “Ъ” в отрасли. Сейчас период межсезонья: летний сезон закончился, зимний еще не начался, поясняет господин Горбачев. Затоваривание в этот период — стандартная практика: дистрибуторы загружают склады, распределяют по оптовым каналам. Все готовятся к зимнему сезону. «Однако такой рост импорта вызывает опасения, что к его старту накопится больше, чем того требует рынок»,— подтверждает топ-менеджер.

Такие объемы импорта — перебор для российского рынка, полагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Для потребителя, ограниченного в средствах, большой завоз в определенной степени — благо: другие шины на фоне этого как минимум не будут дорожать. При этом в структуре импорта из Китая, уточняет эксперт, в основном преобладают именно дешевые шины.

Опрошенные “Ъ” участники рынка не исключают, что китайские компании продолжат наращивать поставки легковых шин.

«Пока защитные меры (пошлины, квоты) не введены, у китайских поставщиков есть пространство для маневра. Однако дальнейшая динамика будет зависеть от итогов расследования ЕЭК: если введут заградительные меры, рост замедлится или сменится спадом»,— считает Дмитрий Бабанский. Также на ситуацию, по его словам, будут влиять курс рубля, уровень ключевой ставки и динамика авторынка.

Наталия Мирошниченко