Экс-регоператор «Экосервис» подал к свердловскому минфину иск на 1,8 млрд руб.

Лишенный статуса регионального оператора по вывозу отходов ТБО «Экосервис» подал иск к министерству финансов Свердловской области, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма требований по иску составляет 1,8 млрд руб.

Иск «о возмещении убытков, причиненных в результате незаконных решений государственных органов» подан еще 15 апреля, к производству его приняли 22 апреля.

В качестве третьих лиц по делу суд собирается привлечь министерство природных ресурсов и экологии и министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области. Помимо этого, ходатайство об участии в деле заявила Верхнесалдинская городская прокуратура.

Первое заседание по делу назначено на 28 мая.

Ранее «Экосервис» в суде в кассации в марте добился отмены решения о лишении его статуса регионального оператора по вывозу отходов в Западной зоне. Региональное минЖКХ расторгло договор с «Экопарком» после мусорного коллапса, возникшего в части Свердловской области, которую обслуживала компания в 2024 году. Однако суд посчитал решение необоснованным и обязал министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области «устранить допущенные нарушения прав и законных интересов» компании.

Минприроды 3 апреля подало иск с требованием лишить «Экосервис» статуса регионального оператора. Истец требовал принять обеспечительные меры по иску и запретить компании осуществлять деятельность регионального оператора, но суд меры не принял. Предварительное заседание по делу прошло 6 мая, суд начнет рассматривать его 10 июня.

Руководитель «Экосервиса» Анна Распопова ранее была осуждена на три года принудительных работ с лишением права заниматься деятельности в сфере обращения с отходами. Суд признал, что из-за ее действий в 2024 году произошел мусорный коллапс в 22 муниципалитетах. В отношении самой компании введена процедура наблюдения по иску о банкротстве. Истцами в деле выступают администрация Первоуральска и Первоуральский завод комплектации трубопроводов, компании по вывозу мусора «Горкомхоз» и «Орион», экс-руководитель «Экосервиса» Анна Распопова и принадлежащее ей «Эко-Регул», а также РЖД и физические лица.

Анна Капустина