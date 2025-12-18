Вывоз отходов рассмотрели в суде

17 апелляционный арбитражный суд признал незаконным решение министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о лишении ТБО «Экосервис» статуса регионального оператора. Это следует из документов, размещенных в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Незаконным признан акт, подписанный 30 августа 2024 года, — протокол комиссии минЖКХ по лишению «Экосервиса» статуса регионального оператора по обращению с отходами. В решении комиссия признала наличие оснований для лишения статуса и рекомендовала МинЖКХ расторгнуть с компанией соглашение о деятельности регионального оператора. Расторжение соглашения апелляционная инстанция также признала незаконным.

«Обязать Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области устранить допущенные нарушения прав и законных интересов общества с ограниченной ответственностью "ТБО "Экосервис"»,— указано в решении суда. Помимо этого, министерство должно оплатить судебные издержки в размере 116 тыс. руб.

Иск с требованиями признать решения незаконными был подан самой компанией в отношении минЖКХ Свердловской области. Решение о лишении ТБО «Экосервис» статуса регионального оператора было принято после мусорного коллапса, возникшего в Западной зоне Свердловской области летом 2024 года. Мусор долго не вывозили, из-за ненадлежащего выполнения работ было возбуждено уголовное дело. Региональным оператором компания была с 2018 года.

В сентябре в Первоуральске начали рассматривать дело в отношении руководителя ООО «ТБО "Экосервис"» Анны Распоповой. Следствие утверждает, что в период с сентября 2023 года по август 2024 года Анна Распопова перечислила более 100 млн руб. компаниям, которые фактически не оказывали заявленных услуг по вывозу и утилизации отходов. Это, по версии обвинения, привело к тому, что компания не смогла выполнить свои обязательства. Сама Анна Распопова подала в арбитражный суд заявление о банкротстве, решение по нему пока не принято.

С 1 ноября обязанности регионального оператора выполняет компания «ЭкоПарк» — дочернее общество Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ), владельцем акций которой является правительство Свердловской области.

Анна Капустина