«Эфко» сообщила о работе компании в штатном режиме после слухов об обысках

В пресс-службе группы компаний «Эфко» сообщили «Ъ», что компания работает в штатном режиме. Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о следственных действиях на площадках, в том числе в Москве и в Белгородской области.

ГК «Эфко» существует с 1994 года. Состав соучредителей не раскрывается, основным владельцем считается Валерий Кустов. Согласно Infoline, в 2025 году группа стала третьем по объему бизнеса игроком в пищевой отрасли, уступив PepsiCo и «Русагро». Консолидированная выручка группы составила 344 млрд руб., закрепившись на уровне прошлого года. Основной фокус компании – производство масел, соусов и специальных жиров. Также ГК «Эфко» активно развивает направления пищевых ингредиентов, аналогов мясных и молочных продуктов. В портфеле компании бренды «Слобода», Altero, Hi! и проч. В 2025 году с покупкой бывших российских активов американской Bunge ей также перешли права на марки «Олейна» и Ideal.

Издание «Абирег» сообщило об обысках, которые якобы прошли в офисах «Эфко» в Белгороде, Воронеже, Москве, Тамани и Тольятти. По данным издания, оперативники могли изъять документацию, чтобы проверить целевое расходование полученных холдингом государственных субсидий.

Telegram-канал «Воронеж за кулисами» позже опубликовал информацию о задержании в Белгороде председателя совета директоров группы «Эфко» Валерия Кустова, а в Воронеже — генерального директора АО «УК "Эфко"» Евгения Ляшенко. Следственные действия с ними якобы проходили в рамках расследования мошенничества в сфере импортозамещения товаров.

Собеседники в силовых органах регионов рассказали «Ъ», что не работали с материалами, которые касаются топ-менеджеров «Эфко».

В апреле в Белгороде был задержан и заключен в СИЗО Юрий Козаренко, который работал в ГК в 2012-2020 года, а потом трудился генеральным директором компании по производству беспилотных авиационных систем (БАС) «Транспорт будущего» и советником губернатора Самарской области. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В УМВД по Белгородской области, которое возбудило его дело, задержание не комментировали.

Сергей Толмачев, Воронеж