Беспилотники долетели до СИЗО

В Белгороде под стражу заключен бывший генеральный директор компании по производству беспилотных авиационных систем (БАС) «Транспорт будущего», экс-советник губернатора Самарской области Юрий Козаренко. Региональное управление МВД вменяет ему в вину мошенничество в особо крупном размере. Апелляционная жалоба защиты на арест отклонена.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Свердловский райсуд Белгорода по ходатайству регионального УМВД заключил под стражу бывшего генерального директора ООО «Транспорт будущего» Юрия Козаренко. Сегодня, 8 мая, Белгородский областной суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката Алексея Нехаенко на решение об аресте.

Расследованием уголовного дела в отношении господина Козаренко занимается управление МВД по Белгородской области. В ведомстве оперативно не смогли прокомментировать его задержание.

“Ъ” направил в управление официальный запрос. Комментарии со стороны защиты Юрия Козаренко “Ъ” также не получил.

Юрий Козаренко родился в 1990 году в Белгородской области. После прохождения срочной службы в подразделениях морской пехоты окончил Белгородский государственный национальный исследовательский университет по специальности «Финансы». В 2012 году пришел работать в группу компаний «Эфко», где прошел путь от специалиста в отделе экономического планирования до руководителя корпоративного университета и инновационного центра.

В 2022 году господин Козаренко возглавил компанию «Транспорт будущего», которая начиналась как проект членов совета директоров «Эфко». Позже компания вышла из состава ГК и продолжила заниматься разработкой, производством и эксплуатацией БАС на частные и заемные средства.

В 2023 году компания запустила в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Тольятти» в Самарской области первую очередь завода по производству БАС.

Объем вложений в проект составил около 7 млрд руб., около 3 млрд руб. из которых ушли на разработку моделей и строительство инфраструктуры.

В конце 2024-го компания заявляла о готовности производить 40 беспилотников в месяц на площадке в Тольятти и 60 — в Белгородской области, а также о планах увеличить ежемесячное производство до 250 БПЛА в год. В январе 2025-го самарское предприятие посетил президент России Владимир Путин, который при участии господина Козаренко осмотрел участки разработки, сборки и испытаний.

В марте прошлого года губернатор Вячеслав Федорищев назначил Юрия Козаренко своим общественным советником, объявив об этом на совещании по развитию беспилотных авиационных систем с участием руководителей областного правительства и профильных организаций. Глава региона тогда заявил, что в 2029 году Самарская область должна стать ключевым разработчиком и производителем беспилотных систем в стране.

В пресс-службе правительства Самарской области “Ъ” уточнили, что Юрий Козаренко освобожден от исполнения обязанностей общественного советника губернатора Вячеслава Федорищева с 31 октября прошлого года. Также он покинул пост гендиректора «Транспорт будущего».

Сергей Толмачев, Воронеж; Андрей Сазонов, Самара