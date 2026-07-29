США внесли в список санкций против Ирана 10 организаций и восемь танкеров

Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении Ирана. В санкционный список включены восемь танкеров и десять организаций, следует из сообщения на сайте американского министерства.

Под ограничения США попали суда под флагом Вануату, Барбадоса, Панамы и Маршалловых Островов. Шесть из организаций, попавших под санкции, базировались в Китае. Среди них — компании Marinova Freight Limited, Confident Apex Limited, Nevada Spirit Company Limited и другие. В список также включили организации с главным офисом в Иране и на Маршалловых Островах.

С 8 июля США и Иран продолжают обмениваться ударами после нарушенного перемирия. Страны приостановили атаки 24 июля. Американский президент Дональд Трамп говорил о возобновлении переговоров между странами, которые он назвал «очень дружественными». Сегодня ночью Центральное командование ВС США сообщало об ударах иранских ракет по американской военной базе в Иордании.